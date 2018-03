Di Maio alla prima riunione dei senatori M5s | “Dei ministri si parla con il Colle | dei

Camere - Di Maio : 'Sentirò tutti - non voglio indagati alla presidenza' : "Entro domenica sentirò per telefono i principali esponenti di tutti i gruppi parlamentari: Salvini, Brunetta, Meloni, Martina e Grasso". Luigi Di Maio lo scrive sul blog delle Stelle, spiegando che ...

M5s - Di Maio visita il Cosmoprof di Bologna : “Alla presidenza delle Camere due figure di garanzia per abolire vitalizi” : “Quello che ci interessa è dare persone di garanzia alla presidenza delle due Camere, dei due rami del Parlamento, ma soprattutto abolire i vitalizi perché la composizione degli uffici di presidenza di Camera e Senato, con i loro presidenti, i vicepresidenti, i questori e i segretari, sarà importante per abolire un privilegio odioso come quello dei vitalizi”. Così Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle, arrivando al Cosmoprof ...

M5s e Lega devono abbandonare la campagna elettorale e rassegnarsi a un patto di governo. Consolidando così l'assetto esistente e gestendo il paese.

Di Maio imiti Renzi e BergoglioApra subito alla lobby gay Senza il loro appoggio il M5s fallirà : Luigi Di Maio deve fare come Renzi, la Boschi e Papa Francesco e aprirsi alla lobby gay: Senza il loro appoggio la scalata al potere sua e del Movimento 5 Stelle è destinata a fallire Segui su affaritaliani.it

M5s - Di Maio : 'Non vogliamo governo di tutti'. Centrosinistra alla ricerca del difficile equilibrio : 'Noi - dice il leader dei 5 Stelle - non temiamo le elezioni'. Nel Pd i discorsi sul prossimo governo si intrecciano con quelli sul futuro del partito. Delrio: 'Io leader? C'è chi è più capace'. ...

Di Maio alla Stampa estera : no a governo istituzionale o di tutti : Infine una stoccata al ministro dell'Economia uscente: Padoan è irresponsabile, avvelena i pozzi. "Le nostre misure economiche saranno sempre ispirate alla stabilità del Paese: non vogliamo ...

Direzione Pd - ok alla linea di Martina sfida Salvini e Di Maio : Martina: "Guiderò con la massima collegialità". Delrio: "Siamo il secondo partito italiano". Cuperlo apre al governo di scopo. Orlando chiede garanzie sulle dimissioni della segreterie Salvini: "Non ...

Fabrizio Cicchitto su Luigi Di Maio : per arrivare in alto si è affidato alla vecchia volpe Dc - Vincenzo Scotti : Che in Italia sia una costante storica la tendenza a correre in soccorso al vincitore è dimostrato da mille esempi. L'altra costante è la velocità nel cambiamento sul terreno della esaltazione o della ...

M5S - Di Maio risponde ai vescovi : 'Faremo il possibile per formare un governo vicino alla gente' : 'Politica vuol dire realizzare' diceva Alcide De Gasperi, ed è a questo che tutte le forze politiche sono state chiamate dai cittadini con il voto del 4 marzo. Più precisamente a realizzare quello ...

Di Maio : 'Governo senza M5S sarebbe un insulto alla democrazia' : Non è il momento di guardare alla politica con distacco e menefreghismo ma di appassionarsi e stare uniti, per portare il movimento alla guida del governo'. Reddito di cittadinanza, occorrono 29 ...

Luigi Di Maio su Facebook: il candidato premier sicuro, "nessun governo possibile senza M5s". Poi avvisa gli altri partiti:"Se si alleano contro di noi sono finiti: prepariamo i pop-corn".

Di Maio : "Governo senza M5S sarebbe un insulto alla democrazia" : senza il M5S il governo non si fa: è da lì che, chi ha interesse per le sorti del Paese, deve passare. Luigi Di Maio rivendica, in una dichiarazione su Facebook, il primato elettorale...