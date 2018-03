Di Maio a M5s | siamo perno legislatura

M5s : Di Maio ai senatori : 'Siamo perno della legislatura' : Siamo il perno della legislatura ". Lo afferma, a quanto si apprende, il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, nel suo intervento introduttivo all'assemblea dei 112 senatori del movimento. L'assemblea ...

Gianni Letta in missione al Quirinale : così può convincere Sergio Mattarella a fare un governo senza M5s e Luigi Di Maio : La tensione tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi resta altissima, col secondo che teme che il primo possa sfasciare l'alleanza di centrodestra pur di formare un governo, magari col M5s. 'Caro Matteo,...

'Io - Lenin e Di Maio'. La politica secondo Orietta Berti : 'M5s ha idee giuste ma li fermeranno' : La cantante si confessa sulle pagine de La Nazione e stupisce: 'In casa mia si ascoltano sempre i Kiss'

M5s - Grillo : “no inciuci Governo”/ Avviso a Di Maio : “Finita epoca vaffa - siamo democristiani e ci adattiamo” : Beppe Grillo, M5s: "no inciuci di Governo. È finita l'epoca del vaffa, siamo un po' democristiani e ci adattiamo". L'Avviso a Luigi Di Maio e il "progetto" senza parlamento(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 10:01:00 GMT)

Camere - telefonata Di Maio-Salvini : ora avviamo il Parlamento. Ma su M5S la Lega si spacca : Far partire il Parlamento, renderlo subito operativo. L'asse Lega-M5s regge, certificato da una comunanza di intenti dopo la telefonata Di Maio-Salvini. Il candidato premier del Movimento 5 stelle ha ...

"Luigi Di Maio ha un fidanzato - lobby gay nel M5s"/ Sgarbi e Bisignani : i presunti nomi. E Le Monde.. : 'Luigi Di Maio è gay e ha come fidanzato Vincenzo Spadafora. lobby nel M5s': le accuse di Sgarbi e Luigi Bisignani agitano i Cinque Stelle. I nomi.

M5s - la rottura tra Beppe Grillo e Luigi Di Maio : dal blog del comico sparisce il link a quello del Movimento : Beppe Grillo non vuole alleanze, Luigi Di Maio invece le cerca in ogni modo. Un dualismo ai vertici del M5s , ammesso che Grillo possa ancora davvero essere considerato ai vertici del partito gestito ...

TELEFONATA SALVINI-DI Maio/ “Governo con M5s? Nulla impossibile - via al Parlamento”. No reddito cittadinanza : Salvini chiama Di MAIO: "governo con M5s-Lega? Nulla è impossibile, ora però far partire il Parlamento". A Domenica Live leader Carroccio boccia il reddito di cittadinanza(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 18:50:00 GMT)

Salvini : "Ho parlato con Di Maio - facciamo ripartire il Parlamento | Governo con M5s? Nulla è impossibile" : Il leader della Lega apre ai pentastellati da Barbara D'Urso: "Andro' in Parlamento dicendo:vogliamo cancellare la Fornero, ridurre le tasse, chi ci sta?Su questi punti, chi ci sta, chi ci segue?".

REDDITO DI CITTADINANZA M5S/ Quanto costa? I paletti di Salvini a Di Maio - “meglio lavoro ai giovani” : REDDITO di CITTADINANZA, la promessa M5s fa discutere: Quanto costa la misura? I primi paletti messi dalla Lega di Matteo Salvini, "meglio lavori ai giovani e altre misure"(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 15:31:00 GMT)

Parlamento : Meloni a Di Maio - non dovuta presidenza a M5S : Roma, 18 mar. (AdnKronos) – “Sentirò Di Maio alle 15,00, mi ha chiesto di sentirci. Gli parlo volentieri ma quello che ho da dire al Movimento 5 Stelle è che non è dovuto che si dia un presidenza di una Camera alla forza che è arrivata seconda. Cosa che non è quasi mai successa”. Lo ha detto Giorgia Meloni a Rainews durante la manifestazione a Roma per la presentazione delle prime sei proposte di Fdi per l’avvio della ...

Gianfranco Pasquino all'HuffPost : "Pd e M5S sono compatibili : ora tocca a Di Maio" : Consiglierebbe ai 5 stelle di leggere il suo maestro, Norberto Bobbio: "Ne 'Il futuro della democrazia' scriveva che ci sono delle promesse che la democrazia non può mantenere, ma che la politica deve continuare a perseguire, poiché è indispensabile custodire i propri ideali, sebbene a un certo punto diventi necessario fare i conti con la realtà". Gianfranco Pasquino era senatore della repubblica con la sinistra ...

Sondaggi scenari Governo 2018/ Pd-Di Maio per impedire alleanza Salvini-Cinque Stelle? Per gli elettori M5s.. : Sondaggi e scenari verso il Governo: analisi post-Elezioni 2018, ultime notizie e previsioni. Pd con Di Maio per impedire alleanza Salvini-Cinque Stelle? Per gli elettori M5s..(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 11:41:00 GMT)