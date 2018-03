Di Biagio | so giocarmi anche mio futuro

Calcio - Luigi Di Biagio : 'So di giocarmi tanto ma ora abbiamo altri problemi. Buffon? E' qui per aggregare e su Balotelli ' : Per la cronaca, dopo aver svolto gli accertamenti clinici e diagnostici, Giorgio Chiellini ha lasciato il ritiro di Coverciano : il difensore della Juventus, che era uscito per infortunio sabato sera ...

Calcio - Luigi Di Biagio : “So di giocarmi tanto ma ora abbiamo altri problemi. Buffon? E’ qui per aggregare e su Balotelli…” : La Nazionale italiana di Calcio si è radunata ieri sera a Coverciano per preparare le due amichevoli con Argentina e Inghilterra in programma rispettivamente venerdì 23 marzo all’Etihad Stadium di Manchester (19.45 locali, 20.45 italiane) e martedì 27 marzo al Wembley Stadium di Londra (ore 20 locali, 21 italiane). In panchina ci sarà Luigi Di Biagio, scelto per occupare la panchina azzurra per questi impegni. Due partite importanti per i nostri ...