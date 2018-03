Di Biagio | ' Balotelli out? Non è una chiusura totale'

Nazionale - Di Biagio : 'Mi gioco il futuro - ma non è la priorità. No a Balotelli? Non è una chiusura' : Campionati fermi, serie A in pausa, è arrivato il momento della sosta per le nazionali durante la quale l'Italia affronterà in amichevole l'Argentina e l'Inghilterra. Appuntamenti importanti per il ct ...

Calcio - Luigi Di Biagio : “So di giocarmi tanto ma ora abbiamo altri problemi. Buffon? E’ qui per aggregare e su Balotelli…” : La Nazionale italiana di Calcio si è radunata ieri sera a Coverciano per preparare le due amichevoli con Argentina e Inghilterra in programma rispettivamente venerdì 23 marzo all’Etihad Stadium di Manchester (19.45 locali, 20.45 italiane) e martedì 27 marzo al Wembley Stadium di Londra (ore 20 locali, 21 italiane). In panchina ci sarà Luigi Di Biagio, scelto per occupare la panchina azzurra per questi impegni. Due partite importanti per i nostri ...

Calcio - Gigi Di Biagio : “Buffon torna in Nazionale! Chiellini ci sarà - Barzagli lascia. Balotelli? Non chiudo la porta” : C’è fermento in seno alla Nazionale di Calcio in attesa che venga nominato il nuovo CT. Gigi Di Biagio ricoprirà il ruolo ad interim durante le amichevoli di marzo contro Argentina e Inghilterra. L’ex centrocampista non si è nascosto e alla Gazzetta dello Sport ha rilasciato importanti dichiarazioni sull’Italia che scenderà in campo tra un mese. Il capitolo senatori è quello più interessante perché si parla chiaramente di un ...

