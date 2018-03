Di Biagio | “Astori? Manca qualcosa ma dobbiamo cercare di normalizzare”

calcioweb.eu

: Buffon: 'Italia, qui anche per Astori. Ringrazio - RcCamera : Buffon: 'Italia, qui anche per Astori. Ringrazio - MondoPalermo : Nazionale, Di Biagio su Balotelli: “Vi spiego l’esclusione. Astori? La sua assenza si sente. Buffon giocherà” - Diretta24 : RT @ansacalciosport: #ANSA | Astori: azzurri con maglia commemorativa - Di Biagio: 'C'è un clima strano, ma proveremo a normalizzare' https… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) “. Io non l’ho conosciuto bene come tante persone che sono qui ma quel poco mi è bastato a capire chi fosse”. Lo ha detto il ct della Nazionale Luigi Diin merito alla reazione del gruppo azzurro alla prima convocazione dopo la scomparsa di Davide Astori, deceduto 15 giorni fa a Udine. “C’èdi strano, madi normalizzare perché altrimenti diventa tutto devastante. Bisogna riportare tutto a qualche mese fa, anche se non è semplice”, ha aggiunto Diin conferenza stampa dal centro sportivo di Coverciano. (AdnKronos) L'articolo Di: “Astori?madi normalizzare” sembra essere il primo su CalcioWeb.