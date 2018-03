“Devono togliermi un pezzo di cervello” Il dramma di Randi Ingerman La modella

caffeinamagazine

(Di lunedì 19 marzo 2018) L’abbiamo conosciuta quando splendida e flessuosa prestava la sua immagine nello spot di una marca di vodka,, è stata anche un’attrice. L’americana dallo sguardo sensuale ha recitato in Sotto il vestito niente 3 e Il grande inganno di Jack Nicholson. Poi nel 2006 ha preso parte al reality show la fattoria e nel 2009 alla fiction L’isola dei segreti – Korè di Ricky Tognazzi. Dopodiché è praticamente scomparsa dai radar della tv italiana e di lei non si è quasi saputo più nulla. Con la sua avvenenza è diventata una delle intramontabili icone sexy degli anni ’90, ma oggi l’exsta affrontando un momento molto difficile, legato alle sue condizioni di salute. Era il 2010, quandoha dovuto dire stop al lavoro e si è allontanata dal mondo dello spettacolo per un grave motivo di salute. Tutto è iniziato con delle improvvise crisi ...