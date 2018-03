Dazi | Malmstrom in missione a Washington per strappare un' esenzione

Dazi - Malmstrom : Ue deve essere esclusa : 00.06 "La Ue è uno stretto alleato degli Stati Uniti e continuiamo ad essere del parere che debba essere esclusa dalle misure sui Dazi annunciate da Trump". E' il tweet del commissario europeo per il Commercio, Cecilia Malmstrom. "Chiederò maggiore chiarezza su questo tema nei prossimi giorni -scrive- non vedo l'ora di incontrare il rappresentante Usa per il Commercio Robert Lighthizer sabato a Bruxelles per discutere".