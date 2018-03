Dazi - Malmstrom in missione a Washington per strappare un'esenzione : Il Ministro dell'economia della Germania è infatti giunto nella capitale americana domenica proprio per evitare che le grandi economie entrino nella spirale di misure unilaterali che cozzano contro ...

Dazi Usa-Ue - fallisce primo incontro/ Ultime notizie : Malmstrom preoccupata - Macron chiama Trump : Dazi Usa-Ue, fallisce primo incontro. Malmstrom preoccupata, Macron chiama Trump. Ultime notizie dopo trilaterale a Bruxelles. Diplomazie al lavoro: proseguono contatti con Washington(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 21:33:00 GMT)

Dazi - Malmstrom : l'UE sia esclusa dalle tariffe. Siamo amici e alleati degli USA : Più dura la Francia: "Una guerra commerciale farà solo perdenti", ha affermato il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire dal suo profilo Twitter . "Assieme ai nostri partner europei, valuteremo le ...

Dazi - Malmstrom : "l'UE sia esclusa dalle tariffe. Siamo amici e alleati degli USA" : Più dura la Francia: "Una guerra commerciale farà solo perdenti", ha affermato il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire dal suo profilo Twitter . "Assieme ai nostri partner europei, valuteremo le ...

Dazi - Malmstrom : Ue deve essere esclusa : 00.06 "La Ue è uno stretto alleato degli Stati Uniti e continuiamo ad essere del parere che debba essere esclusa dalle misure sui Dazi annunciate da Trump". E' il tweet del commissario europeo per il Commercio, Cecilia Malmstrom. "Chiederò maggiore chiarezza su questo tema nei prossimi giorni -scrive- non vedo l'ora di incontrare il rappresentante Usa per il Commercio Robert Lighthizer sabato a Bruxelles per discutere".

Weber : l'Europa reagirà al "deplorevole" annuncio di Trump sui Dazi. Malmström : Ue sia esclusa : Il presidente del gruppo del Ppe al Parlamento europeo: "Risposta ferma, giusta e proporzionata". La commissaria Ue al Commercio, Malmström: l'Unione europea è alleata degli Usa e deve essere esclusa

Malmström : con i Dazi Usa su acciaio e alluminio a rischio «migliaia di posti di lavoro» : DAL NOSTRO CORRISPONDENTEBRUXELLES – La Commissione europea si è detta “allarmata” della prospettiva di dazi americani sull'acciaio e sull'alluminio, così come annunciato...