Dal Mose alla massoneria | nove giornalisti raccontano l’Italia attraverso le inchieste

8 Marzo - Festa della Donna : 12 milioni di mimose salvate Dal gelo - ecco come conservarle al meglio : Sono circa 12 milioni i ramoscelli di mimosa salvati quest’anno dal gelo siberiano che verranno donati l’8 Marzo come omaggio all’impegno delle donne nella società. E’ quanto stima la Coldiretti nel sottolineare e quest’anno la raccolta della mimosa è scattata in anticipo per sottrarre i fiori alla spallata di ghiaccio e neve che ha sconvolto la Penisola da nord a sud. Oltre a essere il simbolo della presenza femminile nel mondo, dalla famiglia ...

Ciclismo : Moreno Moser - Dalla Strade Bianche per tornare al top : La vittoria al Trofeo Laigueglia, come sei anni fa, per provare a rilanciarsi. Dopo un 2017 costellato di problemi fisici e gare non portate a termine, la nuova stagione per Moreno Moser è iniziata con un piglio decisamente migliore. Subito una vittoria a scacciare i fantasmi, per tornare al successo dopo oltre 2 anni di siccità nella casella delle vittorie. Passato professionista e subito vincente, complice anche il cognome ha suscitato grande ...

ScanDalo Chiesa – chat a sfondo erotico tra sacerdoti omosessuali : Il detto “Predicare bene e razzolare male” non è mai stato tanto appropriato come in questo caso. Si parla di uomini di Dio e contenuti irripetibili a sfondo erotico: elementi che normalmente stonerebbero se posti nella stessa frase. Gli stessi uomini che condannano nelle loro omelie quei comportamenti definiti immorali sembrerebbero infatti essersi resi protagonisti di fatti discutibili secondo i loro stessi principi. Lo Scandalo è stato ...

Trofeo Laigueglia - Moreno Moser racconta tutta la sua felicità : 'è stata una liberazione. E sullo scanDalo doping dell'Altopack dico che...' : Perché adesso vince il mondo fatto dai social, dove, se non sei realizzato e non hai tanti soldi, non funzioni e non c'è nulla che vale'.

Paraguay - scanDalo omosessuale : il calciatore nudo a letto con il presidente - finisce in disgrazia : scandalo omosessuale nel calcio sudamericano. Bernardo Caballero , giocatore del Rubio Ñu , terza divisione del Paraguay , ha diffuso una sua foto a letto, nudo, con il presidente del club ...

Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli/ “Abbiamo passato 6 anni in ospeDale - pensavo fosse un tumore e invece…” : Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli: madre e figlia ospiti a Domenica Live. I racconti inediti della malattia della figlia, dall'epilessia agli episodi di bullismo.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 16:36:00 GMT)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser / Dalla convivenza a Francesco Monte in Honduras (Verissimo) : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ospiti di Verissimo condotto da Silvia Toffanin: la coppia è andata a convivere e racconterà in studio tutte le novità della relazione.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 07:01:00 GMT)

IGNAZIO MOSER E CECILIA RODRIGUEZ/ Dalla foto hot ai progetti futuri - le confessioni dell’ex ciclista : IGNAZIO MOSER e CECILIA RODRIGUEZ, amore a gonfie vele per la coppia: l'ex ciclista confessa la verità sulla foto hot e rivela i suoi progetti futuri con la fidanzata.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 14:25:00 GMT)

DIRETTA / Presentazione nuova Ducati MotoGp streaming video-tv : Desmosedici - parlano Domenicali e Dall'Igna : DIRETTA Presentazione Ducati: streaming video e tv, la nuova Desmosedici MotoGp 2018 viene svelata a Borgo Panigale. Confermati i due piloti: saranno ancora Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 10:41:00 GMT)

Savona - medico di base propone la cura per guarire Dall'omosessualità : L'omosessualità è una malattia e si può guarire, ovvero è possibile tornare eterosessuali. È questa la teoria pubblicizzata da un medico di base di Savona.Secondo quanto riporta il sito dell'Arcigay, un dottore di base di Savona, Fabio Vaccaro di 64 anni, ha affisso nel suo studio un manifesto per guarire l'omosessualità. L'iniziativa del medico ha scatenato l'ira dell'associazione a difesa dei gay. Il segretario ...

Savona - manifesto antigay in uno studio medico : “guarire” Dall’omosessualità. L’Arcigay presenta un esposto : Un cartellone di almeno un metro per due, affisso in uno studio medico di Savona, con i consigli su come “guarire” dall’omosessualità, rivolgendosi a una comunità terapeutica di Brescia, il Gruppo Lot. A fianco il retro-copertina del volume di Luca Di Tolve, “Ero gay”. Il responsabile, Fabio Vaccaro, medico di famiglia di 64 anni, rivendica la sua scelta. “Omosessuali si diventa per dinamiche familiari ed è ...

