Cynthia Nixon | star di Sex and the City | annuncia la sua candidatura a Governatore di New

Cynthia Nixon : "Mi candido a Governatore di New York" (Video) : I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD— Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 marzo 2018 Da Sex & The City a Politics & The City. La città, infatti, è sempre la stessa, New York, ma gli interessi, per Cynthia Nixon, sono cambiati: l'attrice meglio nota per aver interpretati Miranda in sei stagioni (e due film) di Sex & The City, ...

