Crotone-Roma | le pagelle | Gonalons non convince | Kolarov anima e cuore

Video/ Crotone Roma (0-2) : highlights e gol della partita (Serie A 29^ giornata) : Video Crotone Roma (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita valida nella 29^ giornata di Serie A. El Shaarawy e Nianggolan portano al successo i giallorossi.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 03:10:00 GMT)

Crotone-Roma 0-2 : decidono El Shaarawy e Nainggolan : Crotone-Roma 0-2: decidono El Shaarawy e Nainggolan Missione compiuta per la Roma nella 29.ma giornata di Serie A. Allo Scida la squadra di Di Francesco batte 2-0 il Crotone e mantiene le distanze dall’Inter al terzo posto in classifica. Dopo un avvio equilibrato, El Shaarawy sblocca la gara al 39′ su perfetto assist di Kolarov. […] L'articolo Crotone-Roma 0-2: decidono El Shaarawy e Nainggolan proviene da NewsGo.

Roma - altro passo verso la prossima Champions : Crotone battuto 2-0 : Cronaca Di Francesco lascia riposare Manolas, Under e Florenzi: chance dal primo per Juan Jesus, Bruno Peres e Gerson. Zenga riparte da Trotta e cerca punti per dar continuità alla splendida vittoria ...

Serie A Crotone-Roma 0-2 - il tabellino : CROTONE - La Roma supera in trasferta il Crotone con il punteggio di 0-2 nella partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A . El Shaarawy e Nainggolan a segno. Crotone-Roma 0-2: NUMERI E ...

La Roma va - Crotone ko : La Roma vince a Crotone e risponde all'Inter. I giallorossi vincono 2-0 sul campo dei calabresi con i gol di El Shaarawy nel primo tempo e di Nainggolan nella ripresa. In classifica la squadra di Di ...

Milan in rimonta - Chievo ko. Roma - tre punti a Crotone. L'Atalanta ribalta il Verona : Dopo la sconfitta in Europa League, il Milan torna alla vittoria in campionato, piegando il Chievo a San Siro per 3-2. Una partita difficile, dove la squadra di Gennaro Gattuso è anche andata sotto. ...

La Roma va - Crotone ko : Crotone, 18 mar. – (AdnKronos) – La Roma vince a Crotone e risponde all’Inter. I giallorossi vincono 2-0 sul campo dei calabresi con i gol di El Shaarawy nel primo tempo e di Nainggolan nella ripresa. In classifica la squadra di Di Francesco, sempre terza da sola, sale a 59 punti e si riporta a +4 sui nerazzurri che all’ora di pranzo hanno battuto la Sampdoria. La Lazio, in campo stasera all’Olimpico contro il ...

DIRETTA/ Crotone Roma - risultato finale 0-2 - info streaming video e tv : decidono El Shaarawy e Nainggolan! : DIRETTA Crotone-Roma, info streaming video e tv: dopo aver battuto i blucerchiati gli uomini di Zenga cercano di fare un dispetto anche ai giallorossi

Serie A - Milan di rimonta sul Chievo e Roma in scioltezza a Crotone : 1 di 5 Successiva TORINO - Vittoria senza troppi affanni per la Roma, uscita moralmente fortificata dalla qualificazione ai quarti di Champions a scapito dello Shakhtar e autoritaria nel successo ...

Diretta/ Crotone Roma - risultato live 0-2 - info streaming video e tv : la chiude Nainggolan : Diretta Crotone-Roma, info streaming video e tv: dopo aver battuto i blucerchiati gli uomini di Zenga cercano di fare un dispetto anche ai giallorossi

Crotone-Roma 0-2 - il tabellino : Crotone-Roma 0-2 , 0-1, MARCATORI : El Shaarawy al 39' p.t.; Nainggolan al 30' s.t. CROTONE , 4-3-3, Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Stoian , dal 26' s.t. Simy, , Mandragora, Benali; ...

Serie A - 29^ giornata : i risultati delle partite di oggi e la classifica. Crotone-Roma 0-2 - Milan-Chievo 3-2 : Si sono disputate cinque partite nel pomeriggio della 29^ giornata della Serie A 2018 di calcio. La Roma ha vinto a Crotone per 2-0 e rafforza il terzo posto con quattro punti di vantaggio sull’Inter e sei sulla Lazio che giocherà questa sera con il Bologna. I giallorossi sono passati in vantaggio al 39′ con El Sharaawy che da due passi ha insaccato il bel cross di Kolarov, poi al 75′ Nainggolan ha chiuso i conti con un ...

El Shaarawy-Nainggolan e la Roma piega il Crotone : 0-2 - 3° posto consolidato : Cronaca Il Crotone parte aggressivo sulle fasce laterali, ci prova Nalini ma Fazio è provvidenziale in copertura. Poi è Nainggolan ad avere un'occasionissima, ma il belga manda di poco alto dal ...

Serie A 29esima giornata - Il Crotone non si ripete contro la Roma e torna alla sconfitta : Crotone 0 Roma 2 Marcatori: El Shaarawy 40°, Naiggolan 75° Crotone (4-3-3): Cordaz, Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella, Benali,