Crotone | presentato il libro sulla favola della salvezza della squadra calabrese

Crotone calcio - ripresi gli allenamenti dopo le vacanze. In mattinata presentato allo Scida il neo pitagorico Marco Capuano : Di fronte alle cifre tanto di cappello e riflettere sulla possibilità di cambiarli alla ripresa del campionato. Le tredici sconfitte subite (cinque in casa) le quattro vittorie conquistate (tre in casa) ed i tre pareggi (due in casa) per un…Continua a leggere →