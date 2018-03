Crolla a terra per un malore e finisce sulle lame della motosega accesa che stava usando

Carlos Sanchez Crolla a terra dopo la notizia della morte di Astori [FOTO] : La notizia della morte di Astori ha sconvolto tutti, anche l’ex compagno di squadra Carlos Sanchez . Il calciatore è sceso in campo nella gara di campionato della Liga Spagnola tra Levante ed Espanyol, partita che si è conclusa sul punteggio di 1-1. Carlo Sanchez è stato avvertito della terribile notizia al termine della partita, il calciatore è crolla to a terra ed è stato subito soccorso. Astori è stato trovato morto questa mattina prima ...

Malore dal parrucchiere : Crolla a terra - giovane mamma le salva la vita : Si sente male dalla parrucchiera, viene salva ta appena in tempo da una ragazza piena di coraggio: è successo nel fine settimana a Rezzato (Brescia). La vittima (che ora sta bene) dell'improvviso Malore una donna di 70 anni...

Vento forte - tragedia sfiorata : palo della segnaletica Crolla su ponte - Venezia isolata dalla terraferma : tragedia sfiorata a Venezia , dove le forti raffiche di Vento hanno fatto crolla re un impianto di cartellonistica stradale sul ponte della Libertà, occupando le corsie di marcia. Il traffico da Mestre verso Venezia è completamente bloccato, riferisce la centrale Operativa della Polizia Municipale che consiglia l’uso della rete ferroviaria per raggiungere Venezia e Mestre. Gli unici collegamenti garantiti infatti sono al momento quello per ...

Roma - pino Crolla a terra e distrugge sei macchine | Foto : Un grosso pino è crollato a terra schiacciando sei automobili paercheggiate. L'episodio la notte scorsa in viale Tirreno, nel quartiere Romano di Montesacro. Distrutte una Bmw, una Opel Corsa, una Ford Fiesta, una Citroen...