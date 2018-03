Criterion Games si prepara al futuro e cambia il suo logo

eurogamer

(Di lunedì 19 marzo 2018) Si pensa alin casa, le ultime notizie sulla compagnia ci parlavano di un possibile prossimo titolo ispirato, in qualche modo, a Burnout Paradise, ora arrivano novità che rendono chiaro come l'azienda stia effettivamente pensando alle sue prossime mosse.Un fan su ResetEra, infatti, ha notato cheha deciso dire il proprioe, questo, potrebbe essere legato, probabilmente, alnuovo progetto in cantiere.Inoltre,ha confermato di essere al lavoro per perfezionare Burnout Paradise Remastered su PS4 e Xbox One, dopo i vari bug riscontrati.Read more…