Credito Valtellinese viaggia sugli scudi

Credito Valtellinese sale verso 0 - 1158 Euro : Seduta decisamente positiva per Credito Valtellinese , che tratta in rialzo del 2,51%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'...

Preme sull'acceleratore Credito Valtellinese : Ottima performance per Credito Valtellinese , che scambia in rialzo del 3,08%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Credito Valtellinese più ...

Credito Valtellinese su di giri a Piazza Affari : Teleborsa, - Giornata positiva per Credito Valtellinese a Piazza Affari . Le azioni della banca Valtellinese balzano del 6,42% a 11,50 euro per azione. Ieri 8 marzo che si è concluso l'aumento di ...

Credito Valtellinese su di giri a Piazza Affari : Giornata positiva per Credito Valtellinese a Piazza Affari . Le azioni della banca Valtellinese balzano del 6,42% a 11,50 euro per azione. Ieri 8 marzo che si è concluso l'aumento di capitale da 700 ...

Credito Valtellinese - quotazioni alle stelle : Prepotente rialzo per Credito Valtellinese , che mostra una salita bruciante del 3,16% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Credito Valtellinese rileva un allentamento della curva ...

Credito Valtellinese - l’ex popolare mette a segno la maxi ricapitalizzazione e rinnova i soci. Non (ancora) i vertici : Alla fine è andata meglio del previsto e bisogna riconoscere che il successo dell’operazione era tutto fuorché scontato. Il maxi aumento di capitale del Credito Valtellinese si è chiuso con adesioni pari all’83% e sono stati raccolti in prima battuta 581,6 milioni di euro su 700 complessivi. I diritti d’opzione non esercitati verranno offerti in Borsa la prossima settimana e gli eventuali acquirenti dovranno sottoscrivere le ...

Credito Valtellinese - Guevoura Fund Limited va al ribasso : Teleborsa, - Dal 5 marzo 2018, Guevoura Fund Limited ha alleggerito lo " short selling " sul Credito Valtellinese , dal 97,15% al 75,9%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle ...

Credito Valtellinese - Guevoura Fund Limited va al ribasso : Dal 5 marzo 2018, Guevoura Fund Limited ha alleggerito lo " short selling " sul Credito Valtellinese , dal 97,15% al 75,9%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni ...

Allunga il passo Credito Valtellinese : Protagonista Credito Valtellinese , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,30%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi,...

Credito Valtellinese - rimbalzano i diritti nel secondo giorno dell'aumento : Teleborsa, - Torna a splendere il sole sul Credito Valtellinese , dopo le perdite accusate ieri 19 febbraio 2018 sia dal titolo che dai diritti nel primo giorno dell'aumento di capitale da 700 milioni ...

Credito Valtellinese in rosso nel primo giorno dell'aumento : Teleborsa, - Indietreggia con decisione il titolo Credito Valtellinese a Piazza Affari, mostrando una discesa del 5,17% a 0,1064 euro ad azione. Oggi, 19 febbraio 2018, parte l'aumento di capitale da ...

Credito Valtellinese in rosso nel primo giorno dell'aumento : Indietreggia con decisione il titolo Credito Valtellinese a Piazza Affari, mostrando una discesa del 5,17% a 0,1064 euro ad azione. Oggi, 19 febbraio 2018 , parte l' aumento di capitale da 700 milioni ...

Aumento di capitale : Credito Valtellinese rettifica il prezzo delle azioni : Teleborsa, - Credito Valtellinese rettifica il prezzo dei titoli, a seguito dell'Aumento di capitale che partirà lunedì 19 febbraio. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di ...

Aumento di capitale : Credito Valtellinese rettifica il prezzo delle azioni : Credito Valtellinese rettifica il prezzo dei titoli, a seguito dell'Aumento di capitale che partirà lunedì 19 febbraio. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a 0,...