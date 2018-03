Credito Valtellinese viaggia sugli scudi

Credito Valtellinese sale verso 0 - 1158 Euro : Seduta decisamente positiva per Credito Valtellinese , che tratta in rialzo del 2,51%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'...

Preme sull'acceleratore Credito Valtellinese : Ottima performance per Credito Valtellinese , che scambia in rialzo del 3,08%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Credito Valtellinese più ...

Credito Valtellinese su di giri a Piazza Affari : Teleborsa, - Giornata positiva per Credito Valtellinese a Piazza Affari . Le azioni della banca Valtellinese balzano del 6,42% a 11,50 euro per azione. Ieri 8 marzo che si è concluso l'aumento di ...

Credito Valtellinese - l’ex popolare mette a segno la maxi ricapitalizzazione e rinnova i soci. Non (ancora) i vertici : Alla fine è andata meglio del previsto e bisogna riconoscere che il successo dell’operazione era tutto fuorché scontato. Il maxi aumento di capitale del Credito Valtellinese si è chiuso con adesioni pari all’83% e sono stati raccolti in prima battuta 581,6 milioni di euro su 700 complessivi. I diritti d’opzione non esercitati verranno offerti in Borsa la prossima settimana e gli eventuali acquirenti dovranno sottoscrivere le ...