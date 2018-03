Così cresce l' ipotesi Salvini premier Si lavora sui nuovi ' responsabili' Insight

“A guardarti Così…”. Orrore dal ginecologo : entra per una visita e succede l’assurdo. Di fronte alla bella ragazza il medico non riesce proprio a contenersi - in un crescendo da incubo finito in questo modo : Doveva essere una semplice visita dal ginecologo, un momento che tante donne affrontano regolarmente nel corso della loro vita. E invece all’improvviso ecco che quei minuti chiusi nello studio insieme al presunto professionista si sono trasformati in un vero e proprio incubo. Momenti in cui si sono alternati allusioni e battutine a sfondo sessuale con tanto di un bacio sulla guancia definito “viscido” dalla diretta ...

Così il Qatar risponde all’embargo : cresce il nazionalismo e il tifo per l'emiro : DOHA - Tamim ricamato sui cuscini e formato gigante sui grattacieli, sullo schermo dei bancomat e negli hotel di lusso. Tamim al controllo passaporti e al rifornimento di benzina;...

Ultimi sondaggi politici elettorali : Pd mai Così giù da anni - M5S cresce : Ultimi sondaggi politici elettorali (13 FEBBRAIO 2018) – PD IN PICCHIATA, M5S PRIMO PARTITO Siamo alle ultime intenzioni di voto prima del giorno delle elezioni, con i sondaggi elettorali di EMG per Tg La7. Il silenzio elettorale partirà fra pochi giorni, due settimane prima del 4 marzo. Questa è dunque l’ultima settimana in cui vedremo dei dati ufficiali sui sondaggi politici elettorali per le elezioni Politiche 2018. Da lì in poi, ...

Logico ed equilibrato : Così cresce il Milan di Gattuso : Rino ha rigenerato una squadra che sembrava alla deriva. E ora , con tanto di scuse, merita una riconferma

Non basta il "venditore" Macron. La Francia non è Così competitiva e il deficit commerciale cresce : Forse la migliore spiegazione economica è nella vignetta di Plantu pubblicata, come avviene dal lontano 1972, sulla prima pagina di Le Monde di giovedì 11 gennaio. Nel solito tripudio nazionalistico della stampa francese (tutta) che inneggia al successo commerciale del viaggio del presidente Macron in Cina ("Après la diplomatie les contracts" titola Le Figaro e, ancor più assertivo, il quotidiano economico Les Echos ...