Corea del Sud | procura chiede l' arresto dell' ex presidente Lee

Tennistavolo - Challenge Open di Polonia 2018 : dominio della Corea del Sud - che si aggiudica tutti i tabelloni senior : Si è concluso ieri il Challenge Open di Polonia di Tennistavolo, con il dominio della Corea del Sud, che ha conquistato tutti i tabelloni senior. Andiamo a scoprire tutti i risultati delle finali e le prestazioni degli azzurri. Nel singolare maschile si è aggiudicato il derby sudCoreano Lim Jonghoon, che ha superato Jang Woojin per 4-3 (3-11, 11-9, 8-11, 11-8, 12-10, 6-11, 11-6). Niagol Stoyanov, dopo aver superato le qualificazioni, ha perso al ...

Corea del Nord-USA - sorprendenti risvolti tra nuove trattative e canali segreti Video : Le prove generali di disgelo tra #Corea del nord e Stati Uniti, pur tra mille incognite, proseguono. Ed in questo quadro assolutamente inedito della politica internazionale, impensabile fino agli ultimi mesi del 2017, i negoziati si estendono a 360 gradi. Secondo alcune indiscrezioni, la Svezia potrebbe ospitare l'atteso faccia a faccia [Video] tra Kim Jong-un e Donald Trump, ipotesi alimentata dalla recente visita del ministro degli #Esteri, Ri ...

Media : scoperto "canale segreto" tra intelligence USA e Corea del Nord - : Come riportato dagli interlocutori del canale, gli sforzi principali in questa direzione sono stati intrapresi dalla CIA, il dipartimento è favorevole alla creazione di un canale diretto per la ...

Le vendite di Samsung Galaxy S9 stentano a decollare in Corea del Sud - colpa di S8 e A8 : Sembra che Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus stiano faticando più del previsto in Corea del Sud, dove gli utenti sono maggiormente attratti da Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy A8 (2018), più economici ed egualmente performanti. L'articolo Le vendite di Samsung Galaxy S9 stentano a decollare in Corea del Sud, colpa di S8 e A8 proviene da TuttoAndroid.

Corea del Nord : trattative per liberare prigionieri americani : La Corea del Nord sta trattando con gli Stati Uniti e la Svezia per la liberazione di tre americani detenuti a Pyongyang, ultimo segnale dell'effervescenza diplomatica suscitata dalla prospettiva di ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : vittorie per Canada e Corea del Sud nella quinta sessione del round robin : nella nottata italiana si sono tenuti quattro incontri dei Mondiali femminili di Curling 2018, in Canada. La sessione n.5 del round robin ha visto la vittoria di misura della Svizzera contro il Giappone (7-6) con le elvetiche guidate da Binia Feltscher capaci di gestire l’incontro nonostante un inizio non eccezionale. Grazie al 2° e 3° end, infatti, le elvetiche hanno ribaltato lo score, riuscendo poi a mettere la parola fine al confronto ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Italia quarta nello sledge hockey - la Corea del Sud si prende il bronzo negli ultimi minuti : In attesa della finalissima di domani tra le due superpotenze nordamericane di Stati Uniti e Canada, il programma dei Giochi Paralimpici invernali di PyeongChang 2018 prevedeva quest’oggi il match per la medaglia di bronzo tra l’Italia ed i padroni di casa della Corea del Sud. Il match si è rivelato molto equilibrato, tant’è che i primi due periodi si sono conclusi a reti inviolate, ed anche il terzo sembrava dover andare nella ...

Il ministro degli Esteri della Corea del Nord ha fatto una visita ufficiale inaspettata in Svezia : Il ministro degli Esteri NordCoreano, Ri Yong-ho, è arrivato ieri in Svezia per una visita ufficiale inaspettata. Secondo diversi osservatori, l’incontro tra Ri e i membri del governo svedese suggerisce che sarà la Svezia il paese ospitante dell’atteso incontro tra The post Il ministro degli Esteri della Corea del Nord ha fatto una visita ufficiale inaspettata in Svezia appeared first on Il Post.

Kia K900 - Novità per l'abitacolo della berlina Coreana : La Kia ha rilasciato un nuovo teaser relativo alla K900. La nuova generazione debutterà al Salone di New York, rinnovando così l'apice della gamma del marchio coreano e oggi siamo in grado di osservare un bozzetto degli interni.Nuovi display tra legno e pelle. La Kia sta rinnovando il proprio stile e introducendo elementi del tutto inediti: lo ha dimostrato con la Stinger entrando in un nuovo segmento, ma anche con i modelli più recenti di più ...

Sledge hockey - Paralimpiadi PyeongChang 2018 : Italia-Corea del Sud - finale per il bronzo. Data - programma - orari e tv : La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai, in diretta streaming sul sito della Rai. Gli orari sono italiani , in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi, . SABATO 17 MARZO: 04.

Sledge hockey - Paralimpiadi PyeongChang 2018 : Italia-Corea del Sud - finale per il bronzo. Data - programma - orari e tv : L’Italia dello Sledge hockey lotterà per conquistare una storica medaglia di bronzo alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Nazionale affronterà la Corea del Sud in un incontro che potrebbe rivelarsi leggendario: per la prima volta siamo in corsa per salire sul podio a cinque cerchi, ce la dovremo vedere contro i padroni di casa in un incontro che si preannuncia davvero molto equilibrato e intenso. Planker e compagni ...

Sledge hockey - Paralimpiadi PyeongChang 2018 : USA troppo forti per l’Italia. Azzurri contro la Corea del Sud per uno storico bronzo! : L’Italia è stata sconfitta nettamente dagli USA nella semifinale del torneo di Sledge hockey alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Nazionale non ha potuto nulla contro la corazzata a stelle strisce: i Campioni Paralimpici e del Mondo non ci hanno lasciato alcuno scampo, dominando per tutto l’incontro e imponendosi per 10-1. Gli Azzurri ora affronteranno la Corea del Sud (ko contro il Canada per 7-0) nella finale ...

Corea del Nord - gli errori di Trump e lo spettro dormiente della guerra Video : #Donald Trump incontrera' dunque il dittatore NordCoreano #Kim Jong-un? Fino a questo momento siamo fermi all'invito giunto da Pyongyang ed al presidente degli Stati Uniti che, dopo qualche dichiarazione contraddittoria, ha reso noto di fidarsi della controparte [Video] in merito all'impegno di non procedere con nuove provocazioni missilistiche in questi mesi che precedono l'atteso bilaterale. Visto che Kim ha messo in quarantena i suoi missili, ...

REX TILLERSON CACCIATO DA TRUMP/ Fatali le crisi con Iran - Russia e Corea del Nord : ecco perchè : TRUMP caccia TILLERSON: Mike Pompeo (CIA) è stato nominato Segretario di Stato. A capo dell'Agenzia Investigativa promossa Gina Hapsel: mai prima una donna al vetice dell'Intelligence (Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 17:42:00 GMT)