Coppia aggredita a Milano - gip convalida fermo in carcere per 24enne - : Il ragazzo colombiano è accusato di aver rapinato due studenti in via Chopin , nella periferia sud, e di aver violentato la ragazza. Accolta la richiesta del pm, che temeva una fuga all'estero. Lui: "...

Coppia aggredita a Milano - arrestato colombiano : "Mi ero drogato - ricordo solo la rapina" : Così l'uomo arrestato a Milano per l'aggressione a una Coppia. La Procura parla di violenza inaudita

Milano - Coppia aggredita : fermato un colombiano"Non ricordo - avevo preso funghi allucinogeni" : Il giovane ha precedenti per minaccia e porto abusivo di coltello, non ha reati specifici, non appartiene a gang di latinos ed e' stato riconosciuto dalla coppia.

Milano - Coppia aggredita : fermato un colombianoRintracciato per aver acceso il cellulare della vittima : Milano, coppia aggredita: fermato un colombianoRintracciato per aver acceso il cellulare della vittima Il giovane ha precedenti per minaccia e porto abusivo di coltello, non ha reati specifici, non appartiene a gang di latinos ed e’ stato riconosciuto dalla coppia. Continua a leggere L'articolo Milano, coppia aggredita: fermato un colombianoRintracciato per aver acceso il cellulare della vittima proviene da NewsGo.

Milano - Coppia aggredita : fermato un 25enne colombiano - Tradito dal cellulare che aveva rubato : Freilin David Lopez Villa ha precedenti per minaccia e porto abusivo di coltello, non ha reati specifici, non appartiene a gang di latinos ed è stato riconosciuto dalla coppia. Gli investigatori lo ...

Coppia aggredita a Milano - fermato un giovane di 25 anni : Un uomo di 25 anni è stato fermato dai carabinieri per la rapina e la violenza sessuale avvenuta lunedì sera in via Chopin, alla periferia di Milano. Il giovane di origine colombiana, residente in ...

Milano - Coppia aggredita : fermato un colombiano : Un sudamericano è stato fermato dai carabinieri per la rapina e la violenza sessuale avvenuta lunedì sera in via Chopin, nella periferia di Milano. L'uomo, residente in città, è stato bloccato dai militari durante la notte.

Milano - Coppia aggredita : fermato un 25enne sudamericano : Un colombiano di 25 anni è stato fermato dai carabinieri per la rapina e la violenza sessuale avvenuta lunedì sera in via Chopin, alla periferia di Milano . L'uomo, residente in città, è stato ...

Milano - Coppia aggredita : fermato nella notte un 25enne colombiano residente in città : Milano, coppia aggredita: fermato nella notte un 25enne colombiano residente in città Un colombiano di 25 anni è statofermato dai carabinieri per la rapina e la violenza sessualeavvenuta lunedì sera in via Chopin, nella periferia di Milano.L’uomo, residente in città, è stato bloccato dai militaridurante la notte. Continua a leggere L'articolo Milano, coppia aggredita: fermato nella notte un 25enne colombiano residente in città proviene da ...

Milano - Coppia aggredita : fermato nella notte un 25enne colombiano residente in città : Un colombiano di 25 anni è statofermato dai carabinieri per la rapina e la violenza sessualeavvenuta lunedì sera in via Chopin, nella periferia di Milano.L'uomo, residente in città, è stato bloccato dai militaridurante la notte.

Coppia aggredita a Milano - fermato un colombiano 25enne : lei stuprata - lui picchiato a a sangue : Il tragico caso di stupro di lunedì sera potrebbe essere già stato risolto: un ragazzo colombiano di 25 anni è stato infatti fermato dai carabinieri per la rapina e la violenza...

Coppia aggredita.Fermato sudamericano : 10.13 Un colombiano di 25 anni è stato fermato dai carabinieri per la rapina e la violenza sessuale avvenuta lunedì sera in via Chopin, nella periferia di Milano. L'uomo, residente in città, stato bloccato dai militari durante la notte. Maggiori informazioni saranno fornite durante una conferenza stampa.

Coppia aggredita e rapinata - lei violentata : ora è caccia all'uomo : Incubo a Milano in via Chopin, dove lunedì sera una Coppia è stata aggredita: lei violentata e lui picchiato. E' caccia all'uomo. La...

Coppia aggredita a Milano - lei 19 anni è stata stuprata : I carabinieri della Compagnia Monforte di Milano stanno cercando di dare un nome all'uomo, descritto dalle vittime come un "sudamericano" che, nella tarda serata di lunedì ha aggredito una giovane ...