Coppa del Mondo | le azzurre della sciabola vincono la prova a squadre di Atene

Grande Lollobrigida! E' sua la Coppa del Mondo mass start 2018 : Lollobrigida, sempre a podio nelle gare di Coppa del Mondo, precede così in classifica generale la giapponese Ayana Sato, vincitrice a Minsk, e la canadese Ivanie Blondin, terza generale e seconda in ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : Cassarà secondo e Rosatelli terzo ad Anaheim. Fiorettiste ai piedi del podio : L’Italia sfiora la vittoria nel Grand Prix di fioretto ad Anaheim. Sulle pedane americane è il padrone di casa Race Imboden a salire sul gradino più alto del podio, con lo statunitense che ha sconfitto in finale Andrea Cassarà ed in precedenza aveva interrotto in semifinale il cammino di Damiano Rosatelli. Entrambi finiti ko con il punteggio di 15-10. Un secondo ed un terzo posto, dunque, per la squadra maschile in un Grand Prix ...

Sci Alpino - Coppa del Mondo 2018 : una stagione rosa per l’Italia. Goggia e Brignone le stelle. Uomini sottotono - con la crisi delle prove tecniche : Le finali di Are hanno messo la parola fine alla Coppa del Mondo di sci Alpino. Una stagione che ha lasciato all’Italia tanti grandi risultati, ma anche qualche delusione. Sette mesi che proviamo a rivivere in parole e numeri. SOFIA Goggia – Non c’è dubbio che la bergamasca è l’atleta copertina della stagione azzurra. La prima medaglia d’oro per l’Italia nella discesa femminile alle Olimpiadi e la Coppa del ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Huang Luo e Ana Derek festeggiano a Baku - Garza sesto al volteggio : A Baku (Azerbaijan) si è svolta la seconda giornata di Finali per la Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica, circuito riservato alle singole specialità. TRAVE – La migliore esecuzione permette alla cinese Huang Luo (13.400) di battere la connazionale Jiaqi Lyu che aveva un D Score superiore di sei decimi (12.933, 5.5). Sul podio l’infinita Oksana Chusovitina che ieri aveva vinto al volteggio (12.866 per la 41enne ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 : Jin Zhang vince la Deutscher Pokal - sconfitta Seitz di un decimo! Chiles e Melnikova indietro : Jin Zhang ha vinto la Deutscher Pokal, seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica (circuito riservato al concorso generale). La cinese si è imposta a sorpresa alla Porsche Arena di Stoccarda (Germania) sovvertendo tutti i favori del pronostico. La 17enne ha totalizzato un complessivo 53.431 e ha avuto la meglio sulla tedesca Ellie Seitz per appena un decimo (53.332), soltanto terza la statunitense Jordan Chiles (52.932) che ...

Baku - Garza sesto in Coppa del Mondo : l'Italia volteggia sulla Road to Tokyo : La trasferta della Sezione di ginnastica artistica maschile sulle rive del Mar Caspio si conclude con un ottimo sesto posto di Luca Lino Garza nella finale al volteggio. Il talento de La Costanza A. ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : tripletta norvegese a Vikersund - Kamil Stoch conquista la Sfera di Cristallo : Giornata di verdetti a Vikersund, in Norvegia. Il trampolino HS 240 ha incoronato la squadra norvegese, che nella gara individuale odierna ha chiuso con tre atleti sul podio, e Kamil Stoch, che ha conquistato matematicamente la seconda Coppa del Mondo della carriera quando mancano ancora due gare al termine. La prova odierna ha visto anche il primo successo in carriera Robert Johansson, che negli ultimi giorni ha dimostrato di poter ambire al ...

Scherma - Coppa del Mondo Atene 2018 : l’Italia trionfa nella gara a squadre della sciabola! Dominio totale delle azzurre : Dopo una prova individuale sottotono, le sciabolatrici azzurre si rifanno alla grande nella gara a squadre e conquistano il successo sulle pedane di Atene. l’Italia, campionessa del Mondo ed europea in carica, centra così il secondo successo stagionale nella Coppa del Mondo di sciabola femminile, dopo quello di Sint Niklaas, e si conferma numero uno del ranking. Il quartetto formato da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta e Martina ...

Ciclismo - Niewiadoma fa il doppio colpo vince Trofeo Binda ed è leader in Coppa del Mondo : Nello sprint per il secondo posto, la campionessa del Mondo Chantal Blaak , Boels, vince il derby con Marianne Vos , WaowDeals Pro Cycling, . Gara costantemente bagnata dalla pioggia e ricca di ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Akito Watabe vince la sfera di cristallo! Fabian Riessle domina anche a Klingenthal - battuto Rydzek in volata : Akito Watabe è il vincitore della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica. Al giapponese è bastato il terzo posto nella seconda Gundersen di Klingenthal per garantirsi la matematica certezza di portare a casa la sfera di cristallo. Per lui si tratta di una storica prima volta dopo tre secondi posti tra il 2012 e il 2016, un successo costruito con una regolarità eccezionale, conquistando ben sei vittorie e una quantità notevole di ...

Speed skating - Francesca Lollobrigida da OSCAR! La romana vince la Coppa del Mondo della Mass Start! : Francesca Lollobrigida scrive una nuova, folgorante pagina di storia per lo Speed skating italiano. La romana ha chiuso al terzo posto la Mass start nell’ultima tappa di Coppa del Mondo a Minsk, in Bielorussia, aggiudicandosi il trofeo di specialità per la seconda volta in carriera dopo quello del 2014. Il successo parziale è andato allo sprint alla giapponese Ayano Sato, che ha preceduto di appena 5 centesimi la canadese Ivanie Blondin. ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2018 : dominio Norvegia nella staffetta maschile. L’Italia crolla nel finale e finisce undicesima : Norvegia dominante nell’ultima staffetta maschile ad Oslo. I padroni di casa hanno condotto una gara magistrale, allungando nella seconda parte grazie ai due fratelli Boe, Tarjei e Johannes, che hanno portato i compagni al terzo successo su quattro gare disputate in questo format. L’Italia ha chiuso in undicesima posizione, dopo essere stata davanti per tre quarti di gara. La gara di testa (e dell’Italia) si è conclusa nella ...

Si è conclusa la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Di seguito tutte le Classifiche, da quelle generali a quelle delle varie specialità.