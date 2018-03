Contributi per interventi edilizi a Senigallia | si riunisce la II Commissione

RIFORMA PENSIONI/ Proietti : estendere sconti Contributivi per le donne (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Proietti: estendere sconti contributivi per le donne. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 17 marzo(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 15:29:00 GMT)

"Ridateci i Contributi erogati per errore" : Non c'è limite alla fantasia dei truffatori. L'ultimo allarme arriva dall'assessorato all'Istruzione della Regione Piemonte che invita i servizi educativi e le scuole dell'Infanzia a diffidare da ...

Bari. Contributi per interventi di rimozione di manufatti con creosoto : La Città Metropolitana di Bari, Servizio Edilizia Impianti termici, Tutela e valorizzazione dell’Ambiente rende noto di aver indetto un bando

Bonus assunzioni giovani 2018 : i nuovi requisiti per lo sgravio dei Contributi : La nuova circolare dell’Inps sui Bonus assunzioni giovani 2018 contiene delle novità in merito alle regole e i requisiti destinati alla platea dei suoi possibili beneficiari. Per poter accedere alla misura oltre ai requisiti anagrafici del lavoratore, saranno necessarie una serie di situazioni che potranno determinare e far accedere il datore di lavoro, all’esonero dal pagamento del 50 per cento dei contributi Inps del lavoratore da ...

Ragusa - titolari coop centro di accoglienza intascavano Contributi destinati ai migranti - chiesto processo per dieci : Utilizzavano carte di credito personali canalizzate su conti correnti intestati alla cooperativa al centro dell'indagine con cui pagavano polizze vita e anche l'acquisto di un agriturismo. Sono alcune ...

Taranto - al via la raccolta fondi per il contro-concertone del 1 maggio : i Contributi di Agnelli - Marrone - Paci e Levante : Dopo un anno di stop per la concomitanza con le elezioni comunali, il Comitato Liberi e Pensanti vuole riportare a Taranto il concerto Uno maggio Libero e Pensante. E per farlo ha lanciato una campagna di crowdfunding, alla quale hanno già dato il sostegno molti artisti tra i quali Manuel Agnelli, Levante, Emma Marrone, Roy Paci e Brunori Sas. “I costi del concerto sono tanti e non possiamo sostenerli da soli – spiegano gli organizzatori ...

Riforma pensioni/ Cumulo Contributivo anche per medici e odontoiatri (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 26 febbraio. Cumulo contributivo anche per medici e odontoiatri. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 11:29:00 GMT)

Inquilini Atc : e ora di far domanda per i Contributi sull'affitto : Una caratteristica che distingue Vercelli dalle altre città di competenza di Atc Piemonte Nord è che qui il pagamento degli affitti da parte del mondo del volontariato è particolarmente rilevante, ...

Contributi per lo studio a favore degli astrofisici del futuro all'Osservatorio del Chianti : ...del nostro lavoro la necessità - conclude Pace - di migliorare la comunicazione scientifica in modo da avvicinare i cittadini alla conoscenza e alle moderne scoperte e ridurre le distanze tra scienza ...

Riforma pensioni/ Per l'Ape non valgono cumulo e Contributi esteri (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Per l'Ape non valgono cumulo e contributi esteri. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 febbraio(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 09:16:00 GMT)

Riforma pensioni/ Conasfa chiede modello Contributivo per Enpaf (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 9 febbraio. Conasfa chiede modello contributivo per Enpaf. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 11:16:00 GMT)

Riforma pensioni/ Arriva il cumulo Contributivo per gli iscritti Inarcassa (ultime notizie) : Riforma pension, oggi 5 febbraio. Arriva il cumulo contributivo per gli iscritti Inarcassa. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 10:49:00 GMT)

Lazio : Avenali (Pd) - Contributi per aree verdi realtà grazie a Regione : Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "Presentare a tante associazioni oggi i fondi della Regione Lazio per la manutenzione del verde insieme al Presidente Nicola Zingaretti è per me una grande soddisfazione. Vedere che questa giusta intuizione a cui ho lavorato insieme all’assessore al bilancio Alessandra Sar

Contributi regionali non dovuti - la GdF sequestra beni per 500mila euro ad azienda nel teramano : Teramo - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico–Finanziaria di L’Aquila, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti Abruzzo, dott. Tommaso MIELE, su proposta del Vice Procuratore Generale della citata A.G. Contabile, dott. Massimo PERIN, hanno eseguito un sequestro conservativo, di circa 500 mila euro, nei confronti di una persona giuridica con sede in Ancarano (TE), per aver ...