Continua l’egemonia di Vladimir Putin in Russia

Blastingnews

: MA MI FACCIA IL PIACERE - L'IDEONA “Giochi a Torino, il Pd attacca: ‘Grillo pentito, romani offesi’” (la Repubblica… - marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE - L'IDEONA “Giochi a Torino, il Pd attacca: ‘Grillo pentito, romani offesi’” (la Repubblica… - vaticannews_it : Il #Papa agli argentini: l’amore per la mia Patria continua ad essere grande e intenso - RobertoBurioni : Il Presidente dell’ordine dei biologi, con sintassi claudicante, continua a tentare di intimorirmi con le sue minac… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Non è stata una vittoria semplice quella del presidente. Ieri insi è tenuto un vero plebiscito che ha riconfermato ai russi, ma soprattutto alla comunita' internazionale, la popolarita' dello zar russo. Con circa il 76,67 per cento dei voti, la commissione elettorale inha confermato la vittoria diVIDEO. I suoi rivali politici sono stati superati largamente. Il candidato del Partito comunista russo, l’ingegnere agricola Pavel Grudinin, è arrivato secondo con l’11,79 per cento dei voti, mentre al terzo posto c’era il candidato del partito liberale LDPR, il nazionalistaZhirinovsky con il 5,66 per cento. I due record diNelle ultime settimane si temeva che l’appello lanciato dal blogger dissidente Alexei Navalni avrebbe ridotto l’affluenza alle urne. Navalni ha chiesto ai russi di boicottare le elezioni, ma circa il ...