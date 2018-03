Congelati i licenziamenti di Italiaonline 

Italiaonline - Congelati per 3 settimane 400 licenziamenti : presidio davanti la prefettura : Il piano industriale di Italiaonline e i 400 licenziamenti sono congelati per 3 settimane. Lo ha riferito il presidente del Piemonte Sergio Chiamparino al termine del tavolo al Mise. 'Il ministro ...

Embraco - licenziamenti Congelati per il 2018 : "rassicurazioni sulla possibilita' di favorire concretamente nuovi insediamenti produttivi presso il proprio stabilimento" 3 marzo 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Alla Embraco Congelati per tutto il 2018 i licenziamenti. Ora cercasi acquirente : Importante trovare un nuovo partner per l'impianto piemontese che produce motori per frigoriferi. Intanto i sindacati sono già sul piede di guerra -

Embraco - licenziamenti Congelati fino a fine anno e stipendio pieno. Calenda : "Ora l'obiettivo è la reindustrializzazione" : Ri-assunti con part-time? La risposta del ministro Ma cosa succederà dopo? Il ministro all'Economia Calenda , rispondendo su Twitter a un lavoratore dell' Embraco che esprime timori e chiede se "i n ...

Embraco : licenziamenti Congelati per il 2018 - ma dopo? : Salari per tutto l'anno in corso, questa la buona notizia sulla re-industrializzazione, tuttavia, nessuna certezza. Calenda: 'Siamo soddisfatti' -

Embraco di Riva di Chieri : Congelati i licenziamenti : Buone notizie per l’Embraco di Riva di Chieri. Il Mise conferma lo stop dei licenziamenti per il 2018, con il

Embraco - prima vittoria : licenziamenti Congelati fino a fine anno : I 497 dipendenti della Embraco possono tirare un sospiro di sollievo: i licenziamenti previsti per lo stabilimento di Riva di Chieri, in provincia di Torino, sono stati 'congelati' fino al 31...

Embraco - Calenda : Licenziamenti Congelati. I sindacati : Bene - ma servono garanzie : "È stato raggiunto l’accordo per la sospensione dei Licenziamenti", annuncia il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda al termine del tavolo su Embraco al Ministero. Il congelamento fino a fine anno serve"per avere il tempo da recuperare per una reindustrializzazione su cui Embraco e Whirlpool si impegneranno anche economicamente. I lavoratori prenderanno lo stipendio pieno, non ci saranno part time ...