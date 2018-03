Confine Italia-Francia | la Farnesina sulle acque territoriali | “non abbiamo ratificato

Terremoto Centro Italia : sopralluogo sulla SS685 Arquata – Confine umbro per verificarne la transitabilità : Si è concluso il sopralluogo tecnico eseguito questa mattina sul tratto della strada statale 685 “delle Tre Valli Umbre” compreso tra Arquata del Tronto e il confine umbro, al quale hanno partecipato i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale, la Protezione Civile delle Marche, la Provincia di Ascoli Piceno e Anas, al fine di verificare la fattibilità delle soluzioni tecniche individuate nelle scorse settimane per potenziare l’accessibilità ...

Terremoto 4 - 2 nel sud dell'Austria - tremano le Alpi al Confine con l'Italia : Una nuova scossa ha fatto tremare le Alpi nella giornata odierna, questa volta nel Settore delle Alpi Centrali, in suolo austriaco. Secondo l'EMSC, infatti, il Terremoto, di magnitudo 4.2, sarebbe avvenuto alle 20,07 (ora italiana) nella parte meridionale dell'Austria, con epicentro 17 chilometri ad Ovest di Sankt Anton am Arlberg e 39 chilometri ad Est di Vaduz, nel Lichtestein. L'ipocentro del sisma è stato indicato come molto superficiale e ...

Forte scossa di magnitudo 4 - 2 al Confine fra Italia e Slovenia : Alle 11,22 (ora Italiana) una scossa di magnitudo 4.2, poi ribassata a magnitudo 3.9 dall'INGV, ha colpito il settore delle Alpi Orientali, fra Slovenia e Friuli Venezia Giulia. L'epicentro del terremoto è stato stimato circa 4 chilometri a sudest di Bovec e 76 chilometri a nordovest rispetto a Lubiana, che ospita una popolazione di circa 250 mila abitanti. Secondo l'EMSC il terremoto avrebbe avuto un ipocentro particolarmente superficiale. Il ...

