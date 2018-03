Confessa il compagno della 20enne uccisa e gettata nel pozzo

Siracusa - 20enne uccisa e gettata nel pozzo : Confessa il compagno : Roma, 19 mar. , askanews, Dopo un lungo interrogatorio la scorsa notte, Paolo Cugno, 26enne bracciante agricolo, ha confessato ai carabinieri l'omicidio della compagna Laura Petrolito, la 20enne ...

Siracusa - Confessa il compagno della 20enne uccisa a coltellate : “Ho agito per un raptus di gelosia” : Ha confessato Paolo Cugno, il compagno di Laura Petrolito, la ventenne accoltellata a morte e buttata in un pozzo a Canicattini Bagni, paese della provincia di Siracusa. Dopo ore di interrogatorio, il giovane, un bracciante agricolo, ha ammesso di avere assassinato la donna con cui 8 mesi fa aveva avuto una bimba. Accusato di omicidio è in stato di fermo. L’avrebbe ammazzata per un “raptus di gelosia”. Trasferito in carcere, è stato ...

"Ho ucciso io Lauretta". Confessa il compagno della giovane mamma gettata in un pozzo : Ha avuto una vita difficile e una morte atroce Laura Petrolito. Vent'anni, due bimbi piccoli, una storia d'amore andata male e un nuovo compagno con cui le cose, da tempo, non funzionavano più. Abbandonata dalla madre a tre anni, cresciuta dal padre con l'aiuto degli assistenti sociali del Comune. Un amore enorme per i suoi figli che "raccontava" su Facebook, chiedendo di essere compresa, di non essere giudicata. I carabinieri l'hanno ...

