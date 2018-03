I viaggi della speranza (o della disperazione) : 16 ore in bus per fare il Concorso-Il sogno del lavoro e il Sud che si spopola : Ecco «Bus to go», la start up di Salerno che consente di raggiungere le sedi d’esame al Nord senza spendere una fortuna. Si viaggia tutta la notte e si arriva pochi minuti prima dell’inizio delle prove in aula. Così si risparmia su hotel e trasporto.

Concorso per magistrati : i compiti dei candidati irrisi su FB da un commissario : Dopo lo scandalo del caso Bellomo che tutti ricorderanno ecco che all’orizzonte si palesa un altro vicenda dai contorni bizzarri sempre legato al Concorso in magistratura. I protagonisti sono sempre gli aspiranti magistrati, che dopo aver evidentemente buttato anni della loro vita sui manuali del Caringella, del Gazzoni ecc. si sono visti derisi da un commissario che avrebbe dovuto limitarsi ad esaminare i loro colpiti. La vicenda è di qualche ...

XV edizione Concorso Nazionale per Marce Inedite della Passione "Città di Mottola" : Unico nel suo genere in Italia e nel Mondo. Partecipanti provenienti da tantissime regioni, Maestri d'Orchestra di altissima professionalità e spessore culturale. E' il "Concorso Nazionale per Marce Inedite della Passione "Città di ...

Estrazioni Superenalotto di oggi - 17 marzo 2018 : i numeri vincenti del Concorso n.33 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Estrazioni Superenalotto di oggi, 17 marzo 2018 : i numeri vincenti del concorso n.33 sembra essere ...

ENEA partner del 26° Concorso nazionale di educazione ambientale per le scuole organizzato da Green Cross Italia : Quest’anno ENEA è partner del concorso “Immagini per la Terra”, l’iniziativa di educazione ambientale aperta a tutte le scuole di ogni ordine e grado e realizzata da Green Cross Italia, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Giunto alla sua 26a edizione, il concorso per l’anno scolastico 2017-18 ha come titolo “Energia libera tutti”: tutte le classi di scuole d’infanzia, primarie e secondarie di ...

Concorso dell’Inps per pensionati : in palio la copertura delle spese delle ferie estive : Un nuovo bando di Concorso lanciato dall'Inps, in scadenza il prossimo 26 marzo, prevede l'assegnazione di contributi per consentire ad alcune categorie di pensionati di fare vacanze in Italia o fuori dai confini nazionali durante la...

Concorso MIUR 2018 per 2400 Direttori Amministrativi (DGSA) : ecco quando uscirà Video : Dopo gli aggiornamenti sui concorsi pubblici dedicati agli economisti e ai giuristi con scadenza ad aprile e maggio indetti da vari enti locali e ministeri, ci occupiamo dell’imminente bando MIUR per DGSA [Video] a tempo indeterminato. Il quotidiano online OrizzonteScuola.it ha confermato che a breve in Gazzetta Ufficiale verra' pubblicato il Concorso per Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi della scuola - per l’anno scolastico ...

Concorso dirigente riaperto bando - historia - non - docet : ... dalla gestione del personale al bilancio, dal patrimonio alla informatica, , il voler circoscrivere l'accesso ai soli possessori i una laurea in economia e commercio , o equipollente, . historia , ...

Concorso assistente sociale ed esperti giustizia minorile : info e requisiti Video : Dopo aver parlato dei bandi per la mansione di OSS, Osa e infermieri [Video], in questo articolo ci occuperemo di segnalare due #Concorsi Pubblici per assistenti sociali ed esperti nel medesimo ruolo, presso il ministero di giustizia. Selezione assistente sociale Il comune di Belluno indice una selezione pubblica per il conferimento a tempo pieno e parziale di quattro assistenti sociali, di cui tre assunzioni sono previste fino al 31.12.2019. ...

Premio miglior inedito per Marco Ingrao al Concorso Move & Song : ALL MUSIC NEWS Premio miglior inedito per Marco Ingrao al concorso Move & Song Da poco al Teatro Duse di Genova si è concluso con successo il concorso “Move & Song”, organizzato da Gino Pecoraro, Direttore artistico della sezione “Canto” e Max Savatteri, Direttore artistico della sezione “Danza”; l’evento infatti comprendeva esibizioni sia canore che di ballo. Proprio nella sezione canto, il giovane ...

Opportunità di lavoro : Concorso per 1220 allievi di Polizia Penitenziaria Video : Il Ministero della Giustizia ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 17 del 27 febbraio 2018 Concorsi ed Esami, il bando di concorso per la selezione [Video] di 1220 nuovi Agenti di #Polizia Penitenziaria. In questo articolo daremo tutte le indicazioni utili a tutti coloro che vogliono prendere parte alle selezioni, con l'indicazione delle scadenze, i requisiti e le modalita' di presentazione della domanda. Possesso dei requisiti Tutti i ...