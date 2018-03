Con la Turchia come con la Libia Cinismo ed ipocrisia

Siria - la Turchia annuncia la presa di Afrin. I curdi smentisCono : In questi giorni, sta facendo il giro del mondo la foto del bambino che dorme in una valigia, trasportato da un uomo, mentre lascia proprio la Ghuta: un'immagine simbolo di un paese a pezzi, da pochi ...

USA : senatori propongono sanzioni Contro Turchia per acquisti armi russe - : "La nostra lettera si riferisce concretamente ai negoziati tra Russia e alcuni paesi per l'acquisto dei sistemi antiaerei missilistici russi S-400, e se questo tipo di transazioni possano provocare ...

Siria : inContro tra Turchia - Russia - Iran : 15.54 I negoziati tra Turchia, Russia e Iran sulla Siria riprenderanno il 4 aprile a Ankara.I Paesi che si sono fatti garanti della de-escalation pensano a un comitato per una nuova Costituzione della Siria ed a un appello per un dialogo tra Russia e Usa.Nel complicato scacchiere Siriano i curdi sono sotto attacco dei turchi ad Afrin dove i raid aerei hanno ucciso 18 civili. Nell'enclave ribelle di Ghouta raid Siriani con 42 vittime. Oggi ...

Turchia : 'legami Con Gulen' - 68 arresti : ANSA, - ISTANBUL, 16 MAR - Nuova operazione contro sospetti affiliati alla presunta rete golpista di Fethullah Gulen in Turchia, a più di un anno e mezzo dal fallito colpo di stato. La procura di ...

Trapianto di capelli : in Turchia Con furore. Nuova moda - sempre più in voga e a prezzi stracciati : Da precursori dell'iniziativa anche diversi personaggi in voga, come nel mondo del calcio: uno dei primi, anche ad averne parlato pubblicamente, è stato Wayne Rooney. L'ex capitano del Manchester ...

Scienza in lutto per la morte di Hawking; M5S avviano Consultazioni; Da Ue più soldi per rifugiati siriani in Turchia : Il leader leghista vuole una solida maggioranza politica, senza ricorrere a qualche transfuga qui e la'. Quanto all'ipotesi di una convergenza con Di Maio, 'sui nomi e sui ruoli', spiega Salvini, '...

Tutti Contro tutti : Turchia pronta a rompere Con Usa e sulla spia avvelenata Mosca litiga Con Londra : La tensione tra Regno Unito e Russia è salita dopo che la May ha puntato il dito contro Mosca per l'avvelenamento di Sergei Skripal e della figlia Yulia.

Turchia - rapporti Con Usa vicini rottura : ANSA, - MOSCA, 13 MAR - Le relazioni fra la Turchia e gli Stati Uniti sono vicine "al punto di rottura". Così il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, nel corso di una lezione all'Istituto ...

Porto Ravenna - nuovi collegamenti portaContainer Con Grecia - Turchia - Siria - Libano ed Egitto : La nave portacontainer turca M/V Natalia A, della Arkas Line ha attraccato a una delle banchine del Terminal del Porto di Ravenna da dove comincerà collegamenti regolari settimanali con gli scali del ...

Turchia - tra Condanne e scarcerazioni (Condizionate) Continua la repressione della stampa libera : Come ogni lunedì, il ministero dell'Interno della Turchia ha diffuso i dati sugli arresti nel Paese, che dal'istituzione dello stato d'emergenza post-golpe non si sono mai fermati. Nella scorsa settimana è stato raggiunto il record assoluto dell'ultimo anno e mezzo: 1.100 persone finite in carcere, in soli 6 giorni, con l'accusa di terrorismo.La maggior parte di loro è sospettata di legami con la presunta rete golpista di ...