Comunità senegalese reclama indagine su morte 2 connazionali

Omicidio a Firenze : richiesta di aiuto della Comunità senegalese : Firenze, mercoledì 15 Marzo. Ieri presso il capoluogo toscano è stato dichiarato il lutto cittadino per la morte del senegalese Idy Diene avvenuta lo scorso 5 marzo sul ponte Amerigo Vespucci. Idy è stato ucciso dal tipografo ormai in pensione Roberto Pirrone, il quale ha dichiarato che, disperato per la sua situazione economica, sarebbe uscito per suicidarsi ma che non essendo riuscito a puntare verso di sé l'arma finendo così per sparare ad un ...

Corteo antirazzista - Forza Italia : "Comprendiamo il dolore della Comunità senegalese - non la strumentalizzazione politica che dell'omicidio di Idy Diene ha fatto la sinistra" : "Firenze non è una città razzista. Si fatica a comprendere il perché della manifestazione di oggi. Nardella ha sbagliato a partecipare" "Non si sono registrate violenze né danneggiamenti, e di questo ...

Ucciso a Firenze - la Comunità senegalese si autotassa per riparare i danni alle fioriere : Ucciso a Firenze, la comunità senegalese si autotassa per riparare i danni alle fioriere Al via anche una colletta per aiutare la famiglia della vittima. Molte persone che partecipano alla raccolta soldi sono ambulanti Continua a leggere L'articolo Ucciso a Firenze, la comunità senegalese si autotassa per riparare i danni alle fioriere proviene da NewsGo.

Caso Diene - sabato presidio a Genova . La Comunità senegalese : Troppi morti : Manifestazione nazionale il 10 marzo contro il razzismo e per per ricordare il giovane ucciso da Roberto Pirrone a Firenze. Nella nostra città appuntamento alla Commenda di Prè

Tensione a Firenze dopo l'uccisione - 'accidentale' - di un senegalese. Protesta la Comunità : dopo gli scontri di ieri, contestato con spinte e sputi il sindaco Nardella. I senegalesi non si sentono rassicurati dalle parole del pm che ha escluso il fine razzista -

Firenze - tensione al presidio della Comunità senegalese : insulti e uno sputo a Nardella : Momenti di tensione a Firenze, questo pomeriggio, al presidio indetto dalla comunità senegalese sul ponte Vespucci, dopo la morte, ieri mattina, del 54enne

Firenze - la rabbia della Comunità senegalese. Caos in centro : vasi rotti e recinzioni divelte : Un gruppo di senegalesi ha protestato ieri sera a Firenze per l’omicidio di un loro connazionale, ha ricominciato a fare danneggiamenti in piazza della Stazione, dove ha poi sostato per da un paio d’ore. In particolare sono state gettate a terra le recinzioni metalliche dei cantieri delle nuove tranvie e alcuni vasi nelle vie del centro. L'articolo Firenze, la rabbia della comunità senegalese. Caos in centro: vasi rotti e recinzioni divelte ...