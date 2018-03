Commercio estero | interscambio Italia-Germania record a 121 mld | +7 | 6%

meteoweb.eu

: Commercio estero: a gennaio #export -2,5% #import -4,4% su mese. Saldo commerciale -87 milioni #istat… - istat_it : Commercio estero: a gennaio #export -2,5% #import -4,4% su mese. Saldo commerciale -87 milioni #istat… - coldiretti : Commercio, Coldiretti: record cibo italiano all'estero, +12,8% in 2018 - franzrusso : Dato estremamente interessante questo, 7 venditori italiani su 10 riescono ad esportare all'estero grazie a… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Milano, 19 mar. (AdnKronos) – Il volume dell’commerciale traha toccato un nuovonel 2017, a quota 121,2 miliardi di euro, con un aumento del 7,6% rispetto al 2016. Secondo i dati Istat, lo scorso anno le esportazionine verso lahanno toccato quota 55,9 miliardi di euro, in aumento del 6% rispetto al 2016, mentre il valore delle importazioni si è attestato a 65,3 miliardi di euro, con un incremento del 9% in un anno. Nel 2017 la, si sottolinea dalla Camera diItalo-Germanica, ha consolidato la posizione di primo partner commerciale per l’, in termini sia di export sia di import mentre l’si conferma, per la, sesto mercato di sbocco e quinto Paese per importazioni, mantenendo anche la posizione di sesto partner commerciale.A livello regionale, particolarmente positive le ...