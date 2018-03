Commercio estero | disavanzo a -87 mln

Commercio estero : a gennaio export +2 - 7% - import +3 - 1% su anno : Roma, 19 mar. (AdnKronos) – A gennaio si registra in termini tendenziali, un aumento significativo sia dell’export (+9,5%) sia dell’import (+7,8%), entrambi determinati principalmente dalla sostenuta crescita dell’interscambio con l’area Ue. Al netto delle differenze nei giorni lavorativi (22 a gennaio 2018 contro 21 di gennaio 2017), l’aumento risulta più contenuto: +2,7% per l’export e +3,1% per ...

Dazi - Draghi : mosse unilaterali sul Commercio estero sono 'pericolose' - : Il presidente Bce definisce "più forte del previsto" la crescita dell'Eurozona. E sul voto del 4 marzo avverte: "Instabilità protratta nel tempo potrebbe minacciare fiducia" verso l'Italia. Intanto ...

Stati Uniti - netta ripresa del Commercio estero nel 2017 : ... con un netto aumento del +7,0% , rispetto al -5,6% nel 2016, e un peso commerciale del 15%, e il Messico con un +6,4% rispetto al -1,7% nel 2016 e un peso commerciale negli scambi USA-Mondo, del 14,...

Commercio estero : Guerini - strada giusta - no a salti nel buio : Roma, 15 feb. (AdnKronos) – “I dati sul PIL, export e saldo commerciale ci dicono che la strada di questi anni è quella giusta. No a salti nel buio o nefasti ritorni al passato. Sì a riforme e lavoro serio #Elezioni2018 #avanti #Pd”. Lo scrive Lorenzo Guerini del Pd su twitter. L'articolo Commercio estero: Guerini, strada giusta, no a salti nel buio sembra essere il primo su Meteo Web.

Istat - Commercio estero 2017 : +7 - 4% : Il Made in Italy è tornato a volare nel mondo, le esportazioni di merci e prodotti a marchio italiano sono cresciute rispetto al 2016. Un risultato che non si vedeva dal 2011 secondo l'Istituto di ...

Commercio estero : Renzi - export cresce grazie a serietà e lavoro quotidiano : Roma, 15 feb. (AdnKronos) – “Dati Istat di oggi: nel 2017 l’export cresce. Siamo a +7.4%. L’Italia riparte grazie alla serietà e al lavoro quotidiano. #Avanti insieme #100passi”. Lo scrive in un tweet Matteo Renzi. L'articolo Commercio estero: Renzi, export cresce grazie a serietà e lavoro quotidiano sembra essere il primo su Meteo Web.

Commercio estero - cresce l’export italiano : +7 - 4% nel 2017 : Commercio estero, cresce l’export italiano: +7,4% nel 2017 Commercio estero, cresce l’export italiano: +7,4% nel 2017 Continua a leggere L'articolo Commercio estero, cresce l’export italiano: +7,4% nel 2017 sembra essere il primo su NewsGo.

Commercio estero : Mirabelli (Pd) - per Salvini dazi - con noi +47 - 5 mld export : Roma, 15 feb. (AdnKronos) – “Oggi l’Istat segnala la crescita al top delle esportazioni italiane con un +7,4% nel 2017, che tradotto significa un avanzo commerciale di 47,5 miliardi di euro, il secondo valore più alto dal 1991. Dati che raccontano le nostre imprese, chi lavora e produce benessere, che hanno beneficiato delle riforme dei nostri governi. Altro che i dazi di Salvini, con lui il Nord e l’Italia intera ...

Commercio estero : export 2017 +7 - 4% : ANSA, - ROMA, 15 FEB - Nel 2017 le esportazioni italiane sono in crescita, rispetto al 2016, del 7,4% in valore e del 3,1% in volume. Lo rileva l'Istat aggiungendo che a crescere sono anche le ...

Commercio estero - trend sempre positivo : 14.44 A novembre si registra un aumento sia per le esportazioni (+2,1%) sia, in misura più contenuta,per le importazioni (+1,4%) rispetto ad ottobre. E'quanto rileva l'Istat spiegando che la crescita congiunturale dell'export è la sintesi del marcato aumento delle vendite verso i mercati extra Ue pari a (+6,7%) e di una contenuta flessione verso l'area Ue (-1,4%). A novembre il surplus commerciale è di 4,8 mld (+0,8) rispetto al novembre del ...

Germania - bene a novembre il Commercio con l'estero : (Teleborsa) - Sale il surplus della bilancia commerciale tedesca. A novembre l'avanzo commerciale destagionalizzato si è attestato a 23,7 miliardi di euro, rispetto all'attivo di 22 miliardi rivisto ...