huffingtonpost

: Come si riporta la Sinistra dalla parte giusta? - HuffPostItalia : Come si riporta la Sinistra dalla parte giusta? - Frank_new67 : RT @XMERIDIO78: Babbo #Renzi e Mamma #Bovoli, come riporta La #repubblica e La Verità, hanno ricevuto dai pm Luca Turco e Christine von Bor… - FronteScandicci : Firenze, si rifiuta di fare sesso: nigeriano la getta dalla finestra. Come riporta Il Tirreno, i fatti risalgono... -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Nelle urne si sono manifestati due partiti, quello dei vincitori e quello dei vinti. La guerra che li ha preceduti e determinati è stata la crisi economica, che ha travolto la società italiana ridefinendone profilo e blocchi di apnenza.I vincitori hanno attraversato la crisi mantenendo inalterato il proprio stile di vita, i loro patrimoni sono cresciuti, la loro sicurezza non è stata scalfita.Avevano un buon lavoro e lo hanno mantenuto, erano imprenditori e hanno visto crescere le loro quote di mercato, erano pensionati con un discreto tenore di vita e non sono stati eccessivamente penalizzati. Si sentono a loro agio in Europa, nonostante le storture, e mediamente soddisfatti del proprio status, pur migliorabile.Hanno votato la conservazione, ovvero Pd e satelliti, Forza Italia e tutte le sinistre, e ora sono disorientati in tutto o in. I vinti nella ...