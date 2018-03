Come assemblare un PC | mouse e tastiera

Come assemblare un PC : l’alimentatore : Seppure sia nascosto, messo in disparte all’angolo del case, l’alimentatore svolge una funzione molto importante, che è quella di fornire elettricità a tutte le componenti del computer. Non solo! Questa “scatola” ha la funzione di evitare che cortocircuiti, sovraccarichi o mancanza di tensione possano danneggiare irreparabilmente il computer. Gli alimentatori, conosciuti anche Come PSU (Power Supply Unit), si distinguono in base ad alcuni ...

Come assemblare un PC : la scheda video : La GPU (Graphic Processing Unit), meglio nota Come scheda video, è quel componente del PC che ci permette di elaborare l’input e l’output di segnale audiovisivo. In particolare, è quel dispositivo che ci permette di poter giocare e di poter visualizzare sul nostro monitor ciò che stiamo facendo. Ci sono vari produttori di schede video, Come MSI, Gigabyte, Asus, EVGA, Sapphire, che si rifanno a dei “modelli” di partenza realizzati da NVIDIA e ...

Come assemblare un PC : SSD e Hard Disk : I dispositivi di archiviazione quali Hard Disk ed SSD sono fondamentali per un computer, in quanto non sono solo utilizzati per depositare i nostri file, le nostre foto, i nostri documenti; ma sono di fondamentale importanza perché al loro interno vengono installati il sistema operativo e i programmi che utilizziamo nella vita di tutti i giorni. Partiamo dalle basi: che differenza c’è tra un Hard Disk e un SSD? Semplice: un Hard Disk è una ...

Come assemblare un PC : la RAM : La RAM, acronimo di “Random Access Memory”, raffigura una tipologia di memoria “volatile”, che permette di caricare i programmi in esecuzione che la CPU deve eseguire. Più quantitativo di memoria avremo a disposizione, maggiori saranno i programmi che potranno essere tenuti in esecuzione, senza impattare (o lievemente) le prestazioni generali. La memoria RAM ha un suo nome che indica la “tecnologia” in uso. Per esempio, in un computer odierno ...

Come assemblare un PC : il dissipatore : Per quanto possa essere spesso ignorata, la funzione del dissipatore è molto importante all’interno di un computer. Non solo tiene al fresco il nostro processore, garantendogli performance migliori, ma ci permette di avere un ricambio d’aria ed un airflow migliore all’interno del nostro case. Partiamo subito col definire cos’è un dissipatore. Si tratta di un dispositivo metallico da montare sulla CPU che permette di avere temperature migliori e ...

Come assemblare un PC : il processore : La CPU (Central Processing Unit), meglio nota Come processore, è l’unità principale di elaborazione in un qualsiasi computer. Il compito della CPU è quello di leggere i dati nella memoria del computer, di elaborare le istruzioni, di eseguire calcoli e di gestire il flusso di dati verso periferiche di input e output del PC. Prima di procedere nell’articolo, è opportuno conoscere alcuni concetti. Innanzitutto, Come già saprai, il panorama CPU è ...

Come assemblare un PC : il case : Se stai pensando di assemblarti un nuovo computer partendo da zero, vuoi effettuare un upgrade della tua build, oppure hai voglia di stravolgere la tua configurazione, dovresti tenere in seria considerazione la possibilità di cambiare case. Il case, infatti, è uno degli elementi fondamentali in una configurazione! Innanzitutto, è l’alloggio delle varie componenti hardware, tra cui scheda madre, processore, scheda grafica, alimentatore; il suo ...