Coinbusters vince il Cashless Milano Hack

(Di lunedì 19 marzo 2018), 19 mar. (AdnKronos) – Si è concluso con la vittoria del team(gli ‘Acchiappa monete’) il, l’athon organizzato da Nexi in collaborazione con Cariplo Factory e Codemotion. Il team che ha sviluppato l’ideante è stato premiato “per la capacità di unire il fisico con il digitale, mettendo le monete dei resti all’interno dello smartphone”. Ai vincitori è stato consegnato un premio di 8.000 euro, a cui si aggiungeranno altri 8.000 per realizzare uno studio di fattibilità approfondito per poter consegnare il progetto ‘chiavi in mano’ al Comune di. La soluzione è stata pensata per offrire a chi effettua acquisti una modalità di gestire il resto proveniente dagli acquisti in modo pratico e digitale: i resti possono essere caricati su una carta prepagata Nexi ricaricabile, ...