Clementino si confessa | ' Sono stato schiavo della cocaina'

Clementino confessa : “Schiavo della cocaina. Ero strafatto in casa da tre giorni” : “Sono uscito dalla comunità 15 giorni fa”: inizia così il racconto del rapper napoletano Clementino, che confessa i suoi problemi con la cocaina dal palco del festival milanese Storie Digitali. Come riporta Il Messaggero, Clementino ha colto di sorpresa la platea, che ha ascoltato in silenzio il suo sfogo: “C’è stato un momento –spiega Clementino – in cui sono stato sopraffatto da quella merda che è la cocaina. Sapete come ...