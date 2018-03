Clementino | la confessione shock | ‘Sono stato sopraffatto dalla cocaina’

tvzap.kataweb

(Di lunedì 19 marzo 2018) “Sono uscitocomunità 15 giorni fa”: cosìha sbigottito la platea di Storie Digitali, il festival organizzato da CultCity, dedicato alle storie di successo del mondo del web, alla Fabbrica del Vapore a Milano, come si legge sul sito del Messaggero. Durante un incontro che lo vedeva protagonista, alla domanda del direttore del festival Antonio Dikele Distefano “C’èun momento della vostra carriera così basso in cui avete pensato di mollare la musica?” il rapper partenopeo ha raccontato della sua dipendenza:“C’èun momento in cui sonoda quella m**** che è la cocaina”.e la dipendenza da cocaina Il palco del festival è stata l’occasione per il rapper partenopeo per un flusso di coscienza liberatorio: “È la prima volta che lo dico in pubblico, se non lo dico qui con voi ragazzi, dove?”, ha ...