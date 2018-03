Clementino | Io schiavo della cocaina Mi chiudevo in casa perchè strafatto

huffingtonpost

(Di lunedì 19 marzo 2018) "Sono uscito dalla comunità 15 giorni fa. È la prima volta che ne parlo in pubblico", questa la confessione che il rapper napoletanoha fatto dal palco del festival milanese Storie Digitali.Come riporta Il Messaggero, il cantante ha parlatosua dipendenza dallacon tono aspro e consapevole: "C'è stato un momento in cui sono stato sopraffatto da quella merda. Sapete come funziona, sei un artista, prima te la offrono, poi te la compri e ad un certo punto non sei più tu. Io ero la Iena White ma non ero più Clemente".È sinceroe rivela anche di non essere stato in grado di rispettare impegni lavorativi importanti, come alcune presentazioni del suo album Vulcano perché costretto in, immobilizzato dagli effetti. "Una volta non sono riuscito neanche a farmi un selfie con Jay-Z", dice con ...