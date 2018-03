Clementino confessione choc I fans attendono il ritorno del rapper | nuovo album nel 2019?

Clementino - la confessione shock : ‘Sono stato sopraffatto dalla cocaina’ : “Sono uscito dalla comunità 15 giorni fa”: così Clementino ha sbigottito la platea di Storie Digitali, il festival organizzato da CultCity, dedicato alle storie di successo del mondo del web, alla Fabbrica del Vapore a Milano, come si legge sul sito del Messaggero. Durante un incontro che lo vedeva protagonista, alla domanda del direttore del festival Antonio Dikele Distefano “C’è stato un momento della vostra carriera così basso in ...

Clementino e la cocaina - la confessione della dipendenza e la cura in comunità : “Da Sanremo a pulire cessi in un attimo” : Il rapporto tra Clementino e la cocaina è stato al centro dell'incontro che ha visto protagonista il cantautore campano sul palco del festival Storie Digitali in scena a Milano dal 15 al 17 marzo. Il rapper di Nola, ospite della kermesse per parlare della sua musica che proprio sul web ha cominciato a farsi strada ormai oltre un decennio fa, ha confessato di essere uscito da una comunità di recupero per tossicodipendenti da appena due ...