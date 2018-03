Classifica televoto concorrenti al serale di Amici 2018 | Emma e Carmen in top 10 con

optimaitalia

: Classifica televoto concorrenti al serale di #Amici17: Emma e Carmen in top 10 con Irama e Biondo… - OptiMagazine : Classifica televoto concorrenti al serale di #Amici17: Emma e Carmen in top 10 con Irama e Biondo… - CuccioPatina : RT @Alison27590114: Ci sono persone che hanno speso dei soldi per il televoto e voi che fate? Non ci date neanche un minimo di gratificazio… - niallsdependent : RT @Alison27590114: Ci sono persone che hanno speso dei soldi per il televoto e voi che fate? Non ci date neanche un minimo di gratificazio… -

(Di lunedì 19 marzo 2018)ma anche Irama e Biondo sono tra ialdiper il pubblico da casa. Nella scorsa puntata didi Maria De Filippi, la produzione e la conduttrice del talent show hanno invitato il pubblico da casa a televotare i propripreferiti in vista dell'avvio della fasedel talent show, che partirà sabato 7 aprile.Ladelè stata svelata al termine della puntata di sabato 17 marzosu Canale5, in diretta. Maria De Filippi ha spiegato che il voto del pubblico non influirà suiche realmente avranno acesso aldima servirà per dare un'indicazione ai professori di canto e di ballo.Due sono al momento ialdi, un cantante ed una ballerina. Dopo le sfide per ildisputate sabato scorso in diretta, sono state assegnate le prime due maglie verdi al ...