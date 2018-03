Clarissa e Federico matrimonio | quando e dove si sposano

Uomini e Donne : Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sposano : Clarissa Marchese, dopo Uomini e Donne, sposa Federico Gregucci E’ trascorso poco più di un anno da quando Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne, ma da quel momento la loro vita è cambiata per sempre. I due ex protagonisti del programma ideato e condotto da Maria De Filippi, infatti, da poco si sono trasferiti a Miami, in Florida, per questioni lavorative. Ed è proprio dalla località in ...