Cirque du Soleil | l’acrobata Yann Arnaud cade a terra e muore durante un esibizione

Un acrobata del Cirque du Soleil è morto dopo una caduta durante uno spettacolo : Un acrobata del Cirque du Soleil è morto sabato 17 marzo dopo una caduta durante uno spettacolo a Tampa, in Florida. L’artista si chiamava Yann Arnaud, era francese e aveva 38 anni. Arnaud era un trapezista ed è caduto durante The post Un acrobata del Cirque du Soleil è morto dopo una caduta durante uno spettacolo appeared first on Il Post.