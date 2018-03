Cinque anni di prigione per aver soccorso una famiglia di migranti | lei incinta

Migranti - soccorre donna incinta al confine tra Italia e Francia : guida alpina rischia Cinque anni di carcere : cinque anni di carcere per avere soccorso una donna all’ottavo mese di gravidanza che cercava di attraversare il confine. È la condanna che rischia una guida alpina francese. Il 10 marzo scorso, infatti, ha aiutato una donna nigeriana incinta che insieme al marito e due figli piccoli stava cercando di recarsi in Francia dall’Italia. La magistratura francese ha indagato la guida alpina con l’accusa di aver violato le leggi ...

Cina - Li Keqiang confermato premier per altri Cinque anni - : L'Assemblea Nazionale del Popolo riunita a Pechino ha rinnovato il mandato al capo dell'esecutivo con 2.964 voti a favore su 2.970

Governo : Salvini - non dovrà durare Cinque mesi ma dieci anni : Rosarno (Rc), 17 mar. (AdnKronos) – “Rispondo a tutti, cercherò di metterci meno tempo possibile, per un Governo non che duri cinque mesi, ma che duri almeno dieci anni, per fare tutto quello che c’è bisogno di fare”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando a Rosarno, in Calabria. L'articolo Governo: Salvini, non dovrà durare cinque mesi ma dieci anni sembra essere il primo su CalcioWeb.

ALDO MORO - VIA FANI : 40 ANNI FA LA STRAGE/ Scorta trucidata : "martirio dei Cinque uomini non resti vano" : ALDO MORO, 40 ANNI fa la STRAGE di Via FANI: inaugurato oggi a Roma un giardino in memoria dei cinque uomini della Scorta morti trucidati dai brigatisti.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 17:12:00 GMT)

Donald Trump Jr divorzia da Vanessa Haydon/ L'addio dopo tredici anni e Cinque figli : Donald Trump Jr, primogenito del presidente degli Stati Uniti, divorzia dalla moglie Vanessa Haydon dopo tredici anni di matrimonio e ben cinque figli.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 10:58:00 GMT)

BoJ : ok a nuovo mandato di Cinque anni per govrnatore Kuroda : ufficiale: Haruhiko Kuroda, regista della 'Abenomics' la politica economica ultraespansiva portata avanti dal primo ministro Shinzo Abe, sarà governatore della Banca del Giappone per altri cinque anni. Il via libera definitivo è arrivato oggi dalla Camera ...

Aldo Moro - quaranta anni fa il rapimento del presidente della Dc in via Fani. Uccisi Cinque uomini della scorta : A maggio, il 7, il Teatro Argentina di Roma organizza 'Dedica ad Aldo Moro', una maratona di spettacoli per riflettere sulla tragedia , tra cui 'Corpo di Stato' di e con Marco Baliani e ' Moro: i 55 ...

Lufthansa - CEO Carsten Spohr al timone per altri Cinque anni : Teleborsa, - In attesa dei conti del 2017 che saranno rivelati domani 15 marzo e delle decisioni in merito ad Alitalia, la tedesca Lufthansa ha prorogato il contratto del CEO Carsten Spohr . Spohr , ...

Pmi : Ebay - boom export on line - +48% in ultimi Cinque anni. : Negli ultimi cinque anni, inoltre, sono molto cambiate le abitudini di acquisto dei consumatori in tutto il mondo e questo ha avuto un impatto diretto anche sui flussi dell'export. Se nel 2013 e 2014 ...

Cinque anni da papa e Wim Wenders dirige un film con Francesco : Roma, 13 mar. , askanews, Immagini esclusive, diffuse da Vatican News, il canale ufficiale del Vaticano, del film 'papa Francesco. Un uomo di parola', scritto e diretto dal regista tre volte nominato ...