Cina Usa | lo scontro si inasprisce

Usa : stop al dialogo economico con Cina : 19.42 L'amministrazione Trump è pronta a interrompere il decennale dialogo economico con la Cina perché starebbe tornando indietro nell'apertura dei mercati alla concorrenza straniera. Lo ha annunciato il sottosegretario al Tesoro Malpass, a margine dei lavori del G20 a Buenos Aires, riferendo che gli Usa sono "delusi" dalla Cina.

Cina a Usa : correggere errore su Taiwan : 14.55 La Cina ha chiesto agli Stati Uniti di "correggere il suo errore" su Taiwan in una legge approvata dal presidente Usa Trump con cui si rafforzano i legami tra Washington e Taiwan, appunto. Pechino considera l'isola come una sua provincia.Il "Taiwan Travel Act" incoraggia gli alti funzionari americani ad andare a Taiwan per incontrare i loro omologhi e per promuovere scambi reciproci. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lu ...

Intelligenza artificiale - dominio Usa minacciato dalla Cina : Per la prima volta l'egemonia americana nel settore dell'Intelligenza artificiale è messa a dura prova. Uno dei fattori più particolari nell'attuale boom dell'IA è l'improvvisa presenza tangibile della Cina come forza globale. Le società tecnologiche cinesi hanno un immenso vantaggio naturale, in termini di accesso ai dati...

Usa : "Wsj" - Trump studia nuove misure contro la Cina per 30 mld di dollari : Secondo un funzionario della Casa Bianca, le misure sono la prossima parte di una politica commerciale volta a ridurre l'enorme deficit commerciale degli Stati Uniti. Le misure, che dovrebbero essere ...

Addio di Tillerson. Ora Pechino teme i dazi - l’avviCinamento degli Usa a Taiwan e lo stop ai colloqui con la Nord Corea : La notizia del licenziamento di Rex Tillerson da Segretario di Stato del governo degli Stati Uniti era attesa. Anche in Cina. Pechino fa sapere via stampa che collaborerà con il nuovo capo della diplomazia statunitense Mike Pompeo, anche se alcuni esperti si dicono preoccupati di eventuali ripercussioni sui rapporti tra i due paesi e, soprattutto, sull’avanzamento dei colloqui sulla Corea del Nord. La prima volta che arrivò in visita ufficiale ...

Cina sfida gli Usa e punta a diventare prima potenza militare? Vola la vendita delle armi nei mercati internazionali : La rivalità tra Cina e Stati Uniti fa Volare la vendita di armi sui mercati internazionali. Secondo lo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), nel periodo 2013–17 l’export cinese è arrivato a contare per il 5,7% del commercio globale, in salita di più di un terzo rispetto al 4,6% del 2008–12. Il report segue di pochi giorni l’approvazione in parlamento dell’aumento della spesa militare dell’8,1%, che passa così dai 151 miliardi ...

Cina : Usa gonfiano deficit del 20% - guerra commerciale un disastro. E Trump rinnova minaccia su auto europee : L'America First di Donald Trump è stata avvertita. La Cina non inizierà una guerra commerciale con gli Usa, ma farà il possibile per difendere i propri interessi nazionali, di fronte al crescente ...

Cina : ministro Commercio accusa Usa di gonfiare dati deficit +20% l'anno : Nuovo avvertimento della Cina agli Stati Uniti di Donald Trump. Zhong Shan, ministro del Commercio cinese, ha accusato gli Usa, secondo quanto riporta l'AP, di gonfiare i dati sul deficit verso la ...

