CINA Entra in scena Liu He | l' uomo delle riforme economiche

CINA - Xi sceglie la continuità alla Banca centrale : arriva Yi Gang - il governatore che conosce l'Occidente : Dopo essersi laureato all'Università di Pechino in Economia, il 60enne Yi Gang, fluente in inglese, ha svolto un dottorato di ricerca all'Università dell'Illinois e insegnato in quella dell'Indiana. ...

CINA : Yi Gang nuovo governatore Banca centrale : Roma, 19 mar. (AdnKronos/dpa) – Yi Gang è il nuovo governatore della Banca centrale cinese (Pboc). A lungo vicegovernatore dell’istituto, Yi Gang succede a Zhou Xiaochuan. La nomina è del Premier Li Keqiang confermata dal Congresso nazionale del Popolo. Una, quella del neogovernatore, che rappresenta un segnale di continuità nella politica monetaria della Cina e nei suoi sforzi di contenere il crescente debito del Paese. L'articolo ...

CINA - Yi Gang govenatore Banca Centrale : 04.45 Yi Gang, 60 anni,è il nuovo governatore della Banca Centrale Cinese (PBOC). E' la nomina del premier Li Keqiang, confermata dal Congresso nazionale del popolo, nella sessione legislativa annuale. A lungo vice governatore, Yi rappresenta una scelta destinata a rassicurare i mercati in continuità col riformatore Zhou Xiaochuan, che lascia l'Istituto dopo 15 anni, in una fase in cui le priorità sono il freno ai rischi finanziari e al ...

CINA - nuova era alla Banca centrale. Le sfide per il prossimo governatore : Tre lustri di prudente , e astuta, politica monetaria con il marchio del governatore Zhou Xiaochuan peseranno non poco sulle spalle del suo successore alla guida della Banca centrale cinese. Il nome ...

Oggi migliaia di bambini non vacCINAti non potranno entrare in aula : È scaduto il 10 marzo il termine per mettersi in regola con la legge sull'obbligo vaccinale. Come previsto dalla norma firmata dal ministro Lorenzin?, le autocertificazioni consegnate prima dell'inizio dell'anno scolastico (alle quali molti genitori hanno fatto ricorso anche per le difficoltà logistiche dei primi mesi) vanno sostituite con la certificazione "comprovante l'avvenuta vaccinazione". Se il ...

CINA : occorre concentrarsi sullo sviluppo dell'economia reale : Presentando oggi 5 marzo all'APN il rapporto di lavoro del governo cinese, il primo ministro cinese Li Keqiang ha affermato che occorre concentrarsi sullo sviluppo dell'economia reale, continuare a lavorare con impegno per ridurre la capacità produttiva in eccesso, le riserve, la leva finanziaria e i costi di produzione, semplificare l'amministrazione e ridurre le ...

Il nuovo video di The Sinking City si concentra sull'affasCINAnte mito di Cthulhu : Bigben e Frogwares Studio presentano il nuovo developer diary che rivela quanto il team di sviluppo sia riuscito ad addentrarsi nel mondo H.P. Lovecraft e come lo abbia riprodotto in The Sinking City. Ecco il comunicato ufficiale:"L'emozione più antica e più forte dell'umanità è la paura, e il tipo più antico e più forte di paura è la paura dell'ignoto." H. P. LovecraftRead more…

Via il limite ai mandati e accentramento dei poteri/ La CINA cambia la costituzione - Xi potrà restare presidente a vita : ... è vero, le istituzioni statali si sono adattate a un'economia internazionale 'di mercato' che le ha consentito di divenire fortemente competitiva, ma il primato della politica sull'economia è ...