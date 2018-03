Ciclismo | Vincenzo Nibali | “La vittoria della Sanremo? Un’azione di cuore e testa Punto

Ciclismo - i promossi e bocciati del fine settimana : brilla Vincenzo NIbali a Sanremo - crescono i giovani della Quick-Step Floors : La Milano-Sanremo, ovviamente, è stato l’avvenimento ciclistico più seguito degli ultimi di giorni, ma non l’unico a svolgersi, pensando anche alla scorsa settimana. Proviamo a vedere chi sono i promossi e i bocciati nelle corse in evidenza degli ultimi giorni. promossi Vincenzo NIbali: non possiamo che partire dallo Squalo, ovviamente. Abbiamo ancora negli occhi sette chilometri destinati ad entrare nel mito, un attacco sul Poggio ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali vince per la prima volta la Milano-Sanremo dopo la fuga in salita : vincenzo Nibali vince la Milano-Sanremo per la prima volta. dopo i due successi al Giro d’Italia, i trionfi alla Vuelta di Spagna e al Tour de France, a 33 anni il messinese aggiunge al suo palmares anche la più importante classica del Ciclismo italiano. Un sigillo che esce dalla logica delle corse su due ruote, conquistato da uno scalatore in una gara che storicamente è terreno di conquista dei velocisti. Il campione Nibali, negli anni dei ...

Ciclismo. Capolavoro di Vincenzo Nibali sul Poggio - la Milano-Sanremo è sua : Lo 'squalo' fa il blitz sull'ultima salita e pianta i favoriti che già pensavano allo sprint. Arrivo a braccia levate in via Roma: è il suo primo successo nella corsa che apre la stagione delle gare in linea. Ewans e Démare sul podio. Brutta caduta per Cavendish

Ciclismo : poche scintille azzurre nell’ultima settimana. Vincenzo Nibali carbura - Sacha Modolo vince : Nell’ultima settimana si sono disputate tra penisola iberica e penisola arabica tre brevi corse a tappe propedeutiche alla preparazione per la prima parte di stagione. Rispetto alle ultime disputate, i colori azzurri si sono fatti notare con meno costanza nelle prime posizioni. Proviamo ad analizzare quanto fatto dai corridori italiani nelle corse cui hanno preso parte. Il premio di MVP va senza dubbio a Sacha Modolo, che ha vinto una ...

Ciclismo : Elia Viviani e Sonny Colbrelli protagonisti al Dubai Tour - Vincenzo Nibali si fa vedere : Con tre vittorie in cinque tappe e il successo finale, gli atleti italiani sono stati assoluti protagonisti del Dubai Tour 2018, che si è concluso nella giornata di sabato. In particolare, Elia Viviani e Sonny Colbrelli hanno già dimostrato di avere una buona gamba in visto delle prossime gare stagionali e, perché no, di quella Milano-Sanremo che potrebbe essere il primo grande obiettivo di entrambi. Non possiamo che partire, per quanto fatto, ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Chris Froome in gara? Non mi sorprende. La Sky crede sia nel giusto”. Oggi il debutto : Oggi Vincenzo Nibali farà il proprio debutto stagionale al Dubai Tour, piccola corsa a tappe negli Emirati Arabi Uniti. Lo Squalo inizia in questo modo il suo 2018 dopo il virus intestinale che gli aveva impedito di partecipare alla Vuelta San Juan in Argentina due settimane fa. La notizia del giorno nel mondo del Ciclismo è però il ritorno in gara di Chris Froome che, nonostante sia in attesa di una sentenza sulla sua non negatività al ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali pronto per il debutto! Si riparte dal Dubai Tour per testare la gamba verso Tour e Mondiale : Vincenzo Nibali è finalmente pronto per il debutto stagionale! Dopo il virus intestinale che gli aveva impedito di partecipare alla Vuelta San Juan appena poche ore prima del via, lo Squalo farà il proprio esordio al Dubai Tour che scatterà martedì 6 febbraio: sono in programma cinque tappe negli Emirati Arabi Uniti, quattro frazioni sostanzialmente destinate ai velocisti a cui si aggiunge la bella tappa che si concluderà a XXXX, una salita che ...

Ciclismo : Vincenzo Nibali sarà al via del Giro delle Fiandre : Vincenzo Nibali al Giro delle Fiandre non è più un sogno ma una realtà. Per la prima volta in carriera il campione del pedale italiano, come rivela La Gazzetta dello Sport, sarà al via di una delle Classiche del Nord (programma la domenica di Pasqua, il 1° aprile) più importanti in un 2018 che lo vedrà protagonista su più fronti, nei quali anche le corse di un giorno avranno grande importanza. “Vincenzo già da tempo aveva manifestato il ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali sarà al Dubai Tour 2018. Primo test ufficiale per lo Squalo : Dopo il forfait forzato alla Vuelta San Juan a causa di un virus intestinale, Vincenzo Nibali ha ufficializzato la partecipazione all’Dubai Tour 2018, sarà dunque la breve corsa a tappe negli Emirati Arabi il Primo appuntamento ufficiale della stagione per lo Squalo, desideroso di presentarsi al top della forma in vista delle Classiche di primavera. Si tratterà di un banco di prova importante per il messinese: se quattro delle cinque tappe ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali torna in Italia : mirino su Tour e Mondiali - la corsa riparte dal Giro dell’Oman. A febbraio la Montagna Verde : Vincenzo Nibali è guarito dal virus intestinale che lo ha colpito qualche giorno fa impedendogli di partecipare alla Vuelta San Juan, corsa a tappe in Argentina che doveva rappresentare il debutto stagionale per lo Squalo. Il messinese è appena tornato in Italia e da qui ripartirà la sua rincorsa verso i grandi appuntamenti della stagione, tra cui soprattutto il Tour de France e il Mondiale di Innsbruck. I problemi di stomaco avuti da Nibali e ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Sarò al Tour of Oman - oggi sto meglio a livello fisico” : Un inizio da dimenticare. Un virus intestinale ha costretto Vincenzo Nibali al forfait della Vuelta a San Juan, breve corsa a tappe argentina che avrebbe dato il via alla stagione del fenomeno siciliano. Da cambiare dunque la data della prima corsa ufficiale di questo 2018: appuntamento al Tour of Oman, il prossimo 13 febbraio. “Cercherò di recuperare per le prossime gare. Il prossimo appuntamento sarà il Tour of Oman. Il programma non ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Sarò al Tour per puntare alla vittoria finale. Il Giro? Rinuncia dolorosa ma percorso senza grandi salite” : Falsa partenza per Vincenzo Nibali. Un virus intestinale lo ha messo ko ed il 33enne capitano della Bahrain-Merida, nella solita “location” argentina della Vuelta di San Juan, è stato costretto a dare forfait. Un Nibali che, una volta rimessosi, continuerà la propria preparazione in terra sudamericana in vista di un 2018 che lo vedrà al via della Liegi, del Tour de France e del Mondiale. Quindi niente Giro d’Italia per il ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali bloccato da un virus intestinale! Lo Squalo dà forfait alla Vuelta San Juan : Vincenzo Nibali non prenderà il via della Vuelta San Juan, corsa a tappe in Argentina che doveva rappresenta il debutto stagionale dello Squalo. Il siciliano è infatti a letto con 38 di febbre a causa di un virus intestinale che lo ha costretto a dare forfait. Un vero peccato per il 33enne che per ben otto volte nelle ultime 10 stagioni aveva esordito sulle strade sudamericane. La corsa oggi scatterà senza di lui. Il capitano della Bahrain ...