Ciclismo | Ranking Uci | Vincenzo Nibali sale al terzo posto! Italia prima nella classifica

(Di lunedì 19 marzo 2018) I riflessi dell’eccezionale prestazione diMilano-Sanremo 2018 si ripercuotono anche neiUci individuali e per nazioni. Lo Squalo, dopo l’impresa“Classicissima”, ha riportato in auge il proprio nometop3 della graduatoria internazionale. Il siciliano, infatti, grazie alla magica prestazione di sabato, è ora in terza piazza a quota 3220 punti (in testa c’è Chris Froome con 3693.43). Un risultato doveroso di menzione per il siciliano che quest’anno punta deciso ad essere tra i primi in unaancor più importante cioè quella del Tour de France. E’ questo l’obiettivo di Enzo al pari del Mondiale in Austria. Insomma, per lui, il meglio deve ancora venire… Un trionfo che ha portato punti importanti anche al movimentono, in vetta alla classica riservata alle nazioni. Bel Paese ...