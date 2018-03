Ciclismo : Nibali terzo al mondo : Alle spalle di Nibali ci sono, nell'ordine, l'esperto spagnolo Alejandro Valverde , 3.055 punti, , il norvegese Alexander Kristoff , 2.997, e il campione del mondo in carica Peter Sagan, sesto con 2.

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “La vittoria della Sanremo? Un’azione di cuore e testa. Punto al Tour de France ed al Mondiale ora” : Due volte il Giro d’Italia, un Tour de France, una Vuelta di Spagna, due Giri di Lombardia. Non potevano bastare. E’ arrivata un’altra perla per uno dei corridori italiani più forti della storia di questo sport. Vincenzo Nibali con Un’azione da fenomeno è andato prendersi la Milano-Sanremo 2018: scatto impressionante sul Poggio, cavalcata solitaria verso l’arrivo di Via Roma ed il successo che lo fa entrare nella leggenda. Dopo il ...

Ciclismo - i promossi e bocciati del fine settimana : brilla Vincenzo NIbali a Sanremo - crescono i giovani della Quick-Step Floors : La Milano-Sanremo, ovviamente, è stato l’avvenimento ciclistico più seguito degli ultimi di giorni, ma non l’unico a svolgersi, pensando anche alla scorsa settimana. Proviamo a vedere chi sono i promossi e i bocciati nelle corse in evidenza degli ultimi giorni. promossi Vincenzo NIbali: non possiamo che partire dallo Squalo, ovviamente. Abbiamo ancora negli occhi sette chilometri destinati ad entrare nel mito, un attacco sul Poggio ...

Ciclismo - l'impresa di Nibali alla Milano-Sanremo : Per la prima volta in carriera Vincenzo Nibali ha vinto la Milano-Sanremo. Il 33enne siciliano è scattato sul Poggio a circa 7 km dal traguardo e ha sfruttato le sue abilità in discesa per consolidare ...

Ciclismo - Milano-Sanremo capolavoro di Nibali. 'Ho fatto qualcosa di storico' : Sesto il campione del mondo Peter Sagan. Lo slovacco è uno degli sconfitti di giornata, forse però lo è meno di altre volte. Probabilmente stanco di beffe atroci - l'ultima lo scorso anno - Sagan è ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali vince per la prima volta la Milano-Sanremo dopo la fuga in salita : vincenzo Nibali vince la Milano-Sanremo per la prima volta. dopo i due successi al Giro d’Italia, i trionfi alla Vuelta di Spagna e al Tour de France, a 33 anni il messinese aggiunge al suo palmares anche la più importante classica del Ciclismo italiano. Un sigillo che esce dalla logica delle corse su due ruote, conquistato da uno scalatore in una gara che storicamente è terreno di conquista dei velocisti. Il campione Nibali, negli anni dei ...

Ciclismo : Milano-Sanremo - trionfa Nibali : Lo 'Squalo dello Stretto' ha vinto la 109/a edizione della classicissima di primavera lunga 294 chilometri. Ha preceduto di pochi metri l'australiano Caleb Ewan, secondo; il francese Arnaud Demare, ...

Ciclismo. Capolavoro di Vincenzo Nibali sul Poggio - la Milano-Sanremo è sua : Lo 'squalo' fa il blitz sull'ultima salita e pianta i favoriti che già pensavano allo sprint. Arrivo a braccia levate in via Roma: è il suo primo successo nella corsa che apre la stagione delle gare in linea. Ewans e Démare sul podio. Brutta caduta per Cavendish

L’Italia del Ciclismo in festa - Nibali ha vinto la Milano-Sanremo : Vincenzo Nibali ha vinto la 109esima edizione della Milano-Sanremo, la Classicissima di Primavera di 294 chilometri con il tradizionale arrivo in via Roma. Un vero e proprio capolavoro quello dello "squalo" che riscrive la storia del ciclismo italiano.Continua a leggere

Ciclismo - Milano-Sanremo 2018 : capolavoro di Nibali! L'Italia torna a sorridere nella Classicissima : Vincenzo Nibali ha conquistato l'edizione numero 109 della Milano-Sanremo , 294 km con arrivo in via Roma. Un'impresa straordinaria quella dello Squalo, scattato a 7 km dal traguardo sul Poggio e ...

Ciclismo - Milano-Sanremo : trionfo di Nibali : Vincenzo Nibali ha vinto la 109/a edizione della Milano-Sanremo di Ciclismo, la classicissima di primavera lunga 294 chilometri. A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO

Ciclismo - Nibali vince la Milano-Sanremo : 17.32 vincenzo Nibali fa un capolavoro sul Poggio, l'ultima salita, e arriva a braccia alzate sul traguardo di via Roma vincendo la Milano-Sanremo.E' il suo primo successo nella classicissima. Nove in fuga alla partenza di Milano, ripresi a 30km dal traguardo. Sulla Cipressa, dove si aspetta l'azione di chi vuole anticipare gli sprinter, non succede niente. Brutta caduta di Cavendish prima della salita del Poggio. Sulla rampa Nibali sorprende ...