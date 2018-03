Ciclismo | Greipel e Cavendish si fermano dopo la Milano Sanremo

Ciclismo - Peter Sagan torna e vince! Il Campione del Mondo batte Greipel alla People’s Choice Classic. Viviani quarto : Peter Sagan sa solo vincere. Il tre volte Campione del Mondo ha fatto il proprio debutto stagionale alla People’s Choice Classic, un criterium di 50km ad Adelaide, e ha subito dettato legge: non gareggiava proprio dal trionfo di Bergen, al rientro è subito primo. Lo slovacco, pronto per il Tour Down Under (prima gara del World Tour che scatterà martedì), ha battuto Greipel ed Ewan allo sprint: una prova di forza in una gara rapidissima, il ...