Ciclismo | E3 Harelbeke 2018 | percorso | partecipanti e dove vederla in tv

(Di lunedì 19 marzo 2018) In apertura della ‘Settimana ciclistica fiamminga’, venerdì 23 marzo si terrà la sessantunesima edizione della E3, classica del pavè nelle Fiandre che anticipa la Gent-Wevelgem, in calendario due giorni dopo, e il Giro delle Fiandre in programma il primo di aprile. Nata nel 1958, a partire dalla stagione 2012 la E3fa parte del circuito World Tour e per la similitudine con la Ronde van Vlaanderen è anche nota come ‘il Piccolo Giro delle Fiandre’, del quale è infatti più breve ma con molte delle stesse stradine e muri delle Ardenne fiamminghe presenti. Ildell’edizioneè simile a quello degli ultimi anni, con la bellezza di 15 muri e 13 tratti in pavè da affrontare. Diretta tv su Eurosport a partire dalle ore 16:00, streaming su Eurosport Player....