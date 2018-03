Choc in Campania | cadavere di donna su una spiaggia ?Indagini in atto

Campania Choc - botte alla maestra per il rimprovero a bimba di 4 anni : Picchia la maestra della figlia, che frequenta la scola materna, perché questa le aveva consigliato di fare le stanghette in un certo modo. Ancora un?aggressione ai danni di una...

Choc in Campania - studente accoltella la prof in classe per un'interrogazione : Ciò che è avvenuto all’istituto tecnico commerciale Bachelet-Majorano di Santa Maria a Vico è terribile: uno studente di appena 16 anni, infatti, si è presentato a scuola celando un coltello e il ragazzo ha usato l’arma contro la propria insegnante. Ciò che rende ancora più raccapricciante la vicenda sono le motivazioni che hanno spinto il giovane ad aggredire la professoressa. A quanto pare, la donna è stata colpita quando ...

Choc in Campania - 16enne accoltella la prof in aula per un'interrogazione : SANTA MARIA A VICO - Uno studente 16enne dell'istituto tecnico commerciale Bachelet-Majorano di Santa Maria a Vico ha estratto in classe un coltello e ferito al viso la professoressa che lo...

Choc in Campania - trovato il cadavere di una donna : nuda - imbavagliata e legata : Il cadavere di una donna è stato rinvenuto in un appartamento di un edificio in via Caravaggio ad Agropoli. Il cadavere era sul letto, imbavagliato e con le mani legate con dello scotch da...