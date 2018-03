Chiellini out | lascia Coverciano

meteoweb.eu

Firenze, 19 mar. – (AdnKronos) – Giorgio Chiellini lascia il ritiro della Nazionale a Coverciano. Il difensore della Juventus, inizialmente convocato dal ct Di Biagio per le amichevoli contro Argentina e Inghilterra, è stato costretto al forfait a causa dell'infortunio alla coscia sinistra rimediato sabato durante la partita con la Spal. Chiellini farà quindi ritorno a Torino per proseguire le cure con il proprio club, come deciso dopo gli accertamenti effettuati stamani a Firenze. Di Biagio aveva già convocato il difensore del West Ham Angelo Ogbonna.